Gençlerin 'oku' kareografisi oluşturarak kitap okuması havadan görüntülendi
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Gençlerin 'oku' kareografisi oluşturarak kitap okuması havadan görüntülendi

- Gençlerin 'oku' kareografisi oluşturarak kitap okuması havadan görüntülendi Pendik Millet Bahçesinde sosyal mesafeli kitap okuma etkinliği Pendik Millet Bahçesinde bir araya gelen genci yaşlısı vatandaşlar sosyal mesafeyi koruyarak kitap okudu.

26.06.2020 09:36 | Son Güncelleme: 26.06.2020 09:43

- Gençlerin 'oku' kareografisi oluşturarak kitap okuması havadan görüntülendi

Pendik Millet Bahçesinde sosyal mesafeli kitap okuma etkinliği

İSTANBUL - Pendik Millet Bahçesinde bir araya gelen genci yaşlısı vatandaşlar sosyal mesafeyi koruyarak kitap okudu. Gençlerin etkinlikte oku kareografisi oluşturarak kitap okuduğu anlar havadan görüntülendi. Öte yandan Pendik Belediyesi tarafından etkinliğe katılanlara kitap hediye edildi.

Pendik'te 7'den 70'e vatandaşlar, Millet Bahçesinde bir araya gelerek hep birlikte kitap okudu. Açık havada kitap okuma etkinliği, 29 Haziran'da kütüphanelerin açılacağını duyurmak için Pendik Belediyesi tarafından düzenlendi. Sosyal mesafe kuralına uyulan etkinliğe Pendik Kaymakamı İlhan Ünsal, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin ve yazar Hayati İnanç da katıldı. Açık havada kitap okuma etkinliğinde bir araya gelen vatandaşlar, İstiklal Marşı ve saygı duruşunun ardından hep birlikte kitap okudu. Yazar Hayati İnanç, etkinliğe katılan gençlere yaptığı konuşma ile seslendi. Millet Bahçesinin amfisinin önüne gelen gençler, yerde "oku" yazısı oluşturacak şekilde kareografi yaparak yerde oturup kitap okudu. Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin de katılımcılarla beraber kitap okudu. Etkinliğe katılan vatandaşlara kitap hediye edildi.

Etkinlik hakkında konuşan Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, "Yeni tedbirli hayata başlamayla ilgili, okumayla başlamak istedik. Dolayısıyla böyle bir okuma organizasyonu gerçekleştirdik. Hem de Pendik'te ilk defa halkın kullanımına açtığımız millet bahçesinde bu gök kubbenin altında millet bahçesinin kucağında böyle bir okuma etkinliği gerçekleştirmiş olduk. Beklediğimizden fazla talep oldu herhalde gençlerimiz bunu özlüyorlar. Biz de bu özlemleri gidermek adına daha fazla organizasyon yaparak bunların hizmetinde olmaya devam edeceğiz" dedi.

"29 Haziran itibariyle kütüphanelerimizi sayılarını arttırarak açıyoruz"

Pendik halkının kitaba ve kütüphaneye olan ilgisi hakkında konuşan Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, "29 Haziran itibariyle kütüphanelerimizi açıyoruz. Hem de sayılarını arttırarak açıyoruz. Pendik'in nüfusunun beşte birinin kütüphanelerimize üye olduğu bir ilçedeyiz. Hamdolsun gençlerimizin kütüphane talepleri bizi memnun ediyor. Biz de o memnuniyetimizi onların hizmetine fazla kütüphane açarak katkı sunmaya çalışıyoruz ve bu sayıları daha da artıracağız İnşallah" diye konuştu.

Kitap okuma etkinliğine katılan bir genç, "Kitap okumak bence herkes için iyi bir şey. Herkes okuduğu kitaplarla, okuduğu şeylerle kendi yolunu belirliyor. Ben şu yaşıma kadar hem şiir yazıyorum hem yazı yazıyorum. Yazı yazmakla da şiir yazmakla da insan kendi ürünlerini belli eder. Kitap okumak da insanlar ekstra şeyler katar. Mesela çevremizdeki bir şeyin kitap okuyarak daha ince ayrıntısına varabiliriz. Hayatımızı anlayabiliriz. Yaşamak bence kitap okumaktan ve duygularımızı ifade edebilmekten geçer. Geçmişteki çoğu yazarımız bize tarihimizi milletimizi kitaplarla anlattı o yüzden bizim de bunları okuyup anlamamız gerekiyor. Pendik Belediyesi'ne de teşekkür ediyorum bize katkıda bulunduğu için. Kitap okumamıza daha çok yardım ediyorlar okuldaki kütüphanelerimiz, Pendik'teki kütüphanelerimiz bize yardım ediyor" dedi.

Kitap okuma etkinliğinden dolayı Pendik Belediyesi'ne teşekkür eden Rabia Aytek "24 yaşındayım, Güzel Sanatlar fakültesi Türk Musikisi bölümüne yerleşen Türkiye'de bir ilk otizmliyim. Kitap okuma etkinliğine katıldım bugün çok mutlu oldum. Kitap okumayı da çok seviyorum" dedi.

Pendik Millet Bahçesi Amfisinde vatandaşların hep beraber kitap okuması ve yerde oturarak 'oku' yazacak şekilde kareografi oluşturup kitap okuyan gençler drone ile havadan görüntülendi.

Gençlerin 'oku' kareografisi oluşturarak kitap okuması havadan görüntülendi

Kaynak: İHA

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