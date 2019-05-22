Gençlerin Mühendislik Alanlarına Yönlendirilmesi Alt Komisyonu

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, "Dünyada olduğu gibi Türkiye'de gençler, teknolojiyi çok yoğun kullanıyor. Biz, teknolojiyi kullanmanın ötesinde teknoloji üretmeliyiz." dedi.

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) bünyesinde kurulan Başta Kız Çocukları Olmak Üzere Gençlerin Bilim, Teknoloji, Matematik ve Mühendislik Alanlarına Yönlendirilmesi Alt Komisyonu AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak başkanlığında toplandı.

Bakbak, ülkenin küresel pazarlarda daha üst noktaya sıçraması ve rekabetçiliğini sürdürülebilir kılması için düşük teknolojili bir yapıdan, orta ve yüksek teknolojili bir yapıya geçişinin önemli olduğunu belirterek kız çocuklarımızın STEM (fen, teknoloji, mühendislik ve matematik) alanlarına yönlendirilmesini ve STEM mesleklerinin seçilmesinin ülke geleceği için önemli gördüklerini ifade etti.

Komisyona bilgi veren TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal da Türkiye'nin en önemli gücünün genç nüfus olduğunu belirterek bunu bir fırsat olarak gördüklerini söyledi.

Mandal, "Dünyada olduğu gibi Türkiye'de gençler teknolojiyi çok yoğun kullanıyor. Biz, teknolojiyi kullanmanın ötesinde teknoloji üretmeliyiz." dedi.

Ülkelerin teknoloji konusunda vizyon belgeleri bulunduğuna dikkati çeken Mandal, komisyona, bu konuda bütüncül bir çalışma yapılmasını önerdi.

Kaynak: AA