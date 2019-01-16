Gençlerin Mühendislik Alanlarına Yönlendirilmesi Alt Komisyonu

İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisiyar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümü öğretim üyesi Dr. Devrim Akgündüz, "Aziz Sancarlar yetiştirebiliriz, bunun önünde hiçbir engel yok. Bizim çocuklarımız diğer ülkelerin çocuklarından daha az zeki değil. Ama ülkemizde yetiştirmemiz gerekiyor." dedi.

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği bünyesinde kurulan "Başta kız çocukları olmak üzere gençlerin bilim, teknoloji, matematik ve mühendislik alanlarına yönlendirilmesi" alt komisyonu, AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak başkanlığında toplandı.

Komisyonlarının, 14 Kasım 2018'de oy birliğiyle kurulduğunu anımsatan Bakbak, ilgili kamu kurumları, üniversiteler, sivil toplum örgütleri, iş dünyası ve belediyelerden bilgi almayı, ilgili birimlerdeki çalışmaları gözlemek amacıyla yerinde incelemelerde bulunmayı planladıklarını anlattı.

İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisiyar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği öğretim üyesi Dr. Devrim Akgündüz, komisyona sunumunda, bilim, teknoloji, mühendislik ve matematiğin İngilizce baş harflerinden oluşan STEM eğitiminin disiplinler arası bir eğitim olduğuna işaret etti.

Akgündüz, bu eğitimin teknoloji kullanma ve üretmeye yönelik olduğunu, eğitimin sonunda 21. yüzyıl becerilerinin çocuklar tarafından elde edildiğini söyledi.

2015 PISA'da Türkiye'nin fen bilimlerinde Türkiye 52, matematikte 49. sırada olduğunu ifade eden Akgündüz, özellikle mühendislik alanlarında kızların mezuniyet oranının düşük olduğunu kaydetti. Akgündüz, 2010'dan 2014'e kadar sayısal alanlanda ilk bine yerleşenlerin, ülkenin en zeki çocuklarının STEM alanlarından uzaklaştığını belirtti. Akgündüz, kızların STEM alanlarına yerleşmediğini ya da yönlendirilmediğini, "Bir kız çocuğu mühendis olur mu" denilebildiğini dile getirdi. Akgündüz, "Özellikle yaratıcılık düşünüldüğünde, özellikle kızların mühendislik alanlarına yönlendirilmesi pek çok şeyi değiştirecektir."değerlendirmesinde bulundu.

STEM alanlarında, özellikle bilgisayar mühendisliği alanlarında farklar, eksikliler bulunduğunu, kızların bu alanlara yönlendirilmesinin sağlanması gerektiğini dile getiren Akgündüz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'de çok mühendis var ama nitelikli mühendis istiyoruz. ABD'de bir fizikçi yılda 120 bin dolar maaş kazanıyor. Bunun için de bir fizikçinin istihdam edilebileceği ortam gerekiyor, araştırma merkezlerinin, teknoloji merkezlerinin artırılması gerekiyor. STEM alanlarına yönlendirmeliyiz, bir yandan da bu alanlardaki istihdamı geliştirmeliyiz. Bilgisiyar bilimlerine yatırım yapmalıyız. STEM eğitimi okul öncesinden başlatılmalıdır. ABD'de STEM okulları diye bir kavram var. Türkiye'de de bu uygulanabilir. Bilim merkezlerinde STEM ile ilgili önemli eksiklikler var. STEM eğitimi her çocuğa uygulanmalıdır. Ekonomik dezavantajlı çocuklara ayrıca destek vermeliyiz. Milli Eğitim Bakanlığının taşra teşkilatlarında STEM merkezleri kurulabilir. STEM'i ticari durumdan çıkarıp, pedagojik, eğitim amaçlı noktaya taşımak zorundayız. Üretim diyoruz ama hep tüketim kültürü aşılanmaya çalışılıyor. Aziz Sancarlar yetiştirebiliriz, bunun önünde hiçbir engel yok. Bizim çocuklarımız diğer ülkelerin çocuklarından daha az zeki değil. Ama ülkemizde yetiştirmemiz gerekiyor. Tek ayaklı değil çok ayaklı şekilde çalışmak gerekiyor."

Akgündüz, Gaziantep'te UNESCO ile kızlar için STEM okulu projesi başlattıklarını, 100 Türk, 100 Suriyeli öğrenciye iki gün boyunca STEM eğitimi verdiklerini anlattı. Akgündüz, sistematik tasarım sürecini, fen ve matematiği kullanarak gerçekleştirmeleri gerektiğini, bunun bir hobi olmadığını dile getirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünden Esra Kayış ise okullarda STEM kulüplerinin açıldığını, illerde STEM merkezlerinin açılmaya başlandığını ancak STEM merkezlerinin tanıtımında eksikliklerin olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA