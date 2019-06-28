Gençlerin minibüs üzerinde tehlikeli yolculuğu

Gençlerin minibüs üzerinde tehlikeli yolculuğu

Siirt'te 3 kişinin minibüs üzerindeki tehlikeli yolculuğu yürekleri ağızlara getirdi.

Gençlerin minibüs üzerinde tehlikeli yolculuğu

Siirt'te 3 kişinin minibüs üzerindeki tehlikeli yolculuğu yürekleri ağızlara getirdi.

Şirvan ilçesinden Siirt'e gelmek isteyen 3 kişi araç bulamadı. Yoldan geçen bir minibüsün içinin dolu olduğunu gören gençler, şoföre minibüsün üzerinde yolculuk yapabileceklerini söyledi. Şoför, hem kendi hem de yolcular ve gençlerin hayatlarını tehlikeye atarak teklifi kabul etti. Gençlerin minibüs üzerindeki yolculuğu kendi çektikleri cep telefonu görüntülerine yansırken, minibüs üzerindeki tehlikeli yolculuk görenlerin yüreklerini de ağızlara getirdi. - SİİRT

Kaynak: İHA
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