Gençlerin mesleki eğitimde tercihi OİB MTAL oldu
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Gençlerin mesleki eğitimde tercihi OİB MTAL oldu

Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (OİB MTAL), LGS yerleştirme sonuçlarına göre mesleki ve teknik eğitimde en çok tercih edilen okullar arasına girdi.

Gençlerin mesleki eğitimde tercihi OİB MTAL oldu
18.08.2020 09:25 | Son Güncelleme: 18.08.2020 09:29

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik: "Kurucusu olduğumuz OİB MTAL, Türkiye'nin Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Merkezi olarak dünya otomotiv sektöründe yaşanan dönüşümün güçlü bir parçası olması için büyük önem taşıyor. Gençlerimizin mesleki eğitime ve OİB MTAL'e her geçen yıl artan talebi, ihracatçılarımızın moral ve motivasyonunu katladı. Bu gelişme, ülkemizin dünyada yaşanan dönüşüme hızla adapte olmasını da teşvik edecek."

Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (OİB MTAL), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) yerleştirme sonuçlarına göre gençlerin en çok tercih ettiği mesleki okullar arasında yer aldı. OİB MTAL, Türkiye'nin yerli otomobil üretiminin de yapılacağı Bursa'da ihtiyaç duyulan teknik elemanları yetiştirmek üzere Motorlu Araçlar Teknolojileri alanında Türkiye'de bir ilk olarak açılan Elektrikli Araçlar Dalı ile mesleki eğitim tercihlerinde Bursa birincisi oldu. Aynı şekilde Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri ve Makine Teknolojisi Alanlarında en yüksek puanla öğrencilerin tercihi ile mesleki eğitimde büyük başarı elde eden OİB MTAL, ülke genelinde de en çok tercih edilen okullar arasına girdi.

Kurucusu olduğu OİB MTAL ile sosyal sorumluluk alanında ülkemize yaptığı katkı nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından TBMM Üstün Hizmet Ödülü ile de şereflendirilen Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçılar Birliği'nin (OİB) Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, yaşanan gelişmeden mutluluk duyduklarını söyledi. Çelik, Türkiye ihracatının 14 yıldır üst üste lideri otomotiv sektörünün nitelikli teknik personel ihtiyacını karşılamak amacıyla kurdukları OİB MTAL'in Türkiye ve Bursa'nın gururu olduğunu vurguladı.

OİB MTAL'in otomotiv sektörünün gelecek hedeflerine ulaşmada büyük öneme sahip olan mesleki ve teknik eğitimin en önemli uygulayıcılarından olduğunun altını çizen Baran Çelik "Bu yılki LGS kapsamında açıklanan yerleştirme sonuçlarına göre, Türkiye genelinde meslek liselerinin doluluk oranının yüzde 96,64 olması da gençler arasında meslek liselerine olan talebin arttığına işaret ediyor. Gençlerimizin mesleki eğitime her geçen yıl artan talebi, biz ihracatçıların moral ve motivasyonunu artıran en önemli unsurların başında geliyor. OİB MTAL, Türkiye'nin Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Merkezi olarak dünya otomotiv sektöründe yaşanan dönüşümün güçlü bir parçası olma vizyonuna hizmet edecek çok önemli bir halka. Bilişim, elektrik-elektronik, endüstriyel otomasyon, makine, metal ve motor teknolojileri alanlarında sektörün ihtiyaçlarına cevap veren kaliteli bir eğitim sunuyor. Yeni neslin mesleki eğitimde OİB MTAL'e olan yoğun ilgisi, ihracatçılarımızın motivasyonunu katlayan bir gelişme oldu. Bu, aynı zamanda Türkiye'nin dünya otomotiv endüstrisinde yaşanan dönüşüme hızla adapte olmasını da teşvik edecektir" dedi.

OİB MTAL öğrencileri, otomotivin başarısını taçlandıracak

Bursa'nın 60 yıldır Türkiye otomotiv endüstrisinin gelişiminde lider rol üstlenen yapısıyla mesleki ve teknik eğitimde de öncü olmasının ve bunu OİB bünyesindeki bir okulla başarmasının gurur verici olduğunu vurgulayan Baran Çelik "Bursa'da üretimi yapılacak olan Türkiye'nin Otomobili için de ihtiyaç duyulacak nitelikli teknik elemanların yetiştirilmesi, mesleki eğitimle olacaktır. OİB MTAL'de öğrenim görecek gençlerimizin otomotiv sektörünün başarısını taçlandıracağına inanıyoruz" diye konuştu.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da sosyal medya hesaplarında "gurur tablomuz" başlığı ile yaptığı paylaşımda, "2023 hedeflerimize ulaşmak için yeni teknolojilerde uzman gençler yetiştirme yolunda önemli bir adım olan ve Bakanlığımız tarafından desteklenerek kurulan Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemize gösterilen ilgiden gurur duyduk" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler

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