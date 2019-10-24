24.10.2019 11:17

Gençlerin laf atma kavgasına ailelerde karıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Adana'da komşu gençler arasında laf atma meselesi yüzünden çıkan kavgaya ailelerde karışınca 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 4 kişi yaralandı

Kavgaya karışan 6 zanlı gözaltına alınırken, olayda silahı kullandığı öne sürülen şüpheli tutuklandı

ADANA - Adana'da komşu gençler arasında laf atma meselesi yüzünden çıkan kavgaya aileler de karışınca 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Olaydan sonra zanlılar yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Çukurova ilçesi Belediyeevleri Mahallesi'nde 17 Ekim günü meydana geldi. İddiaya göre, 84081 Sokak'ta oturan Mehmet Y. ile İ.B. arasında laf atma meselesi yüzünden tartışma çıktı. Kısa sürede tartışma kavgaya dönüştü. Bunun üzerine İ.B. evden pompalı tüfek getirip sıkmak isteyince akrabası Deniz K. ona engel olup elindeki pompalı tüfeği almak istedi. Bu sırada pompalı tüfeğin patlaması sonucu İ.B. ağır yaralandı. Bunu gören Deniz K. sinirlenerek aldığı pompalı tüfekle önüne gelene ateş etmeye başladı. Açılan ateş sonucu Kadir Y., Turgay S., Seçil Ö. ve Seda Y. yaralandı. Yaralılardan ikisinin yoldan geçen şahıslar olduğu öğrenildi. Olay yerine gelen ambulanslarla yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Özel bir hastaneye kaldırılan yaralı Kadir Y. hayatını kaybetti. İ.B.'nin durumunun ağır olduğu, diğer yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

Bu arada, olay yerine gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği dedektifleri olayda kullanılan iki pompalı tüfek ele geçirdi. Polis daha sonrada cinayete karıştığı öne sürülen Deniz K. ile kavgaya karıştığı ileri sürülen Önder B.(40), Resul Y. (22), İsmail Resul K.(19), Serkan M. ve Mehmet Y.'yi gözaltına alındı. Emniyete getirilen zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan pompalı tüfeği kullandığı öne sürülen Deniz K. tutuklanırken diğer zanlılar tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA