Gençlerin koronavirüs deneyimi "meydan okumaya" dönüşecek
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Gençlerin koronavirüs deneyimi "meydan okumaya" dönüşecek

Dünyadaki Müslüman gençleri temsil eden ve 56 ülkenin üye olduğu İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisinin etkilerini analiz etmek için gençler arasında "Kovid-19'a Meydan Okuma" yarışması başlattı.

24.04.2020 14:20 | Son Güncelleme: 24.04.2020 14:20
Gençlerin koronavirüs deneyimi

Dünyadaki Müslüman gençleri temsil eden ve 56 ülkenin üye olduğu İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisinin etkilerini analiz etmek için gençler arasında "Kovid-19'a Meydan Okuma" yarışması başlattı.

ICYF'den yapılan açıklamaya göre, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) gençlik kuruluşu olan İslam İşbirliği Gençlik Forumu, yarışmayla salgın sırasında bireylerin ve toplulukların ortaya koyduğu en iyi deneyimleri, eylemleri ve yanıtları toplumun daha iyi anlamasını hedefliyor.

Üç kategoride yapılacak yarışmaya katılımcılar her kategoride katılabiliyor. 16-40 yaş arasındaki herkese açık olan yarışmaya katılmak isteyenlerin her kategori için ayrı ayrı başvurması gerekiyor.

Video dili İngilizce olan yarışmaya katılmak isteyenler, "Koronavirüsten kaynaklanan sorunları çözmek için ne yapıyorsunuz?", "Salgını yaşarken öğrendiğiniz dersler nelerdir?" ve "Korona sonrası dünyanın nasıl olacağını öngörüyorsunuz? (Sosyal statü, hükümetler, politika, girişimcilik, teknoloji gibi)" sorularından birini cevaplayarak çektiği bir dakikayı aşmayan videolarla başvuru yapabilecek.

Katılımcılar çektikleri videoları, "https://www.icyforum.org/covid19/" adresinden yükleyebilecek.

Çekilen videoda katılımcının fikrini anlatan önemli noktalara ve detaylara değinilmesi isteniyor. 10 Mayıs'a kadar başvurulabilecek meydan okuma yarışması sonunda, ICYF'in belirlediği jüri tarafından seçilecek her kategoride en iyi videoların sahipleri, iPad Mini Wi-Fi 64 GB ile ödüllendirilecek.

Yarışmaya katılmak için çekilen video standartları ise şöyle sıralandı:

Kendinizi kamera önünde doğru konumlandırın ve video kamerayı sizi yaklaşık bel seviyesinde kaydedecek şekilde odaklayın.

Net konuşun, yeterli ses seviyesinde (bağırmayın, ancak güçlü bir sesle konuşun) ve kameraya bakmaya özen gösterin.

Videonuzu mümkünse tek renkli bir arka plan önünde çekmelisiniz. Yeterli aydınlatma için birkaç test denemesi çekmenizi öneririz.

Yatay olarak yüksek çözünürlükte (1920 x 1080) kayıt yapılması önerilir. Birçok akıllı cihazın 1080p'de çekim yapabildiğini unutmayın. Videolarınızın yalnızca MP4, MPEG, AVI veya MOV formatında olduğundan emin olun.

Kaynak: AA

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