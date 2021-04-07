Gençlerin kiralık araçla gezme hevesi kursaklarında kaldı
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Gençlerin kiralık araçla gezme hevesi kursaklarında kaldı

İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA TAŞÖREN - Haberler | 3. Sayfa

Gençlerin kiralık araçla gezme hevesi kursaklarında kaldı -Ormanlık alana uçan otomobil ağaçları parçalayarak durabildi -Kullanılamaz hale gelen otomobilden yara almadan çıktılar Kocaeli'nin İzmit ilçesinde gezmeye çıkan gençlerin içinde bulunduğu otomobil kontrolden çıkarak ağaçlık alana uçtu.

Gençlerin kiralık araçla gezme hevesi kursaklarında kaldı

-Ormanlık alana uçan otomobil ağaçları parçalayarak durabildi

-Kullanılamaz hale gelen otomobilden yara almadan çıktılar

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde gezmeye çıkan gençlerin içinde bulunduğu otomobil kontrolden çıkarak ağaçlık alana uçtu. Ağaçları parçalayarak duran otomobildeki 3 kişi yara almadan kurtuldu.

Kaza, akşam saatlerinde İzmit Yenimahalle Radar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.B. kiraladığı 34 RB 7485 plakalı Citroen marka otomobile 2 arkadaşını alarak gezmeye çıktı. Radar Caddesi'nde C.B.'nin kontrolünden çıkan otomobil, yoldan çıkarak ormanlık alana uçtu. Ağaçları parçalayarak duran otomobildeki 3 kişi yara almadan kurtulurken, sesleri duyanların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince kontrolleri yapılan 3 gencin sağlık durumlarının iyi olduğunu belirleyen ekipler, olay yerinden ayrıldı. Otomobilin kullanılamaz hale geldiği kaza hakkında polis ekipleri inceleme başlattı.

Gençlerin kiralık araçla gezme hevesi kursaklarında kaldı
Gençlerin kiralık araçla gezme hevesi kursaklarında kaldı
Gençlerin kiralık araçla gezme hevesi kursaklarında kaldı
Gençlerin kiralık araçla gezme hevesi kursaklarında kaldı
Gençlerin kiralık araçla gezme hevesi kursaklarında kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA TAŞÖREN

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