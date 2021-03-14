Gençlerin kavgasına vatandaşlar müdahale etti
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Gençlerin kavgasına vatandaşlar müdahale etti

14.03.2021 11:09 | Son Güncelleme: 14.03.2021 11:19
Gençlerin kavgasına vatandaşlar müdahale etti

BURSA'daki Merinos Parkı'nda bir grup gencin kavgası vatandaşların müdahalesiyle büyümeden önlendi.

BURSA'daki Merinos Parkı'nda bir grup gencin kavgası vatandaşların müdahalesiyle büyümeden önlendi. O anlar amatör kameraya yansıdı.

Merkez Osmangazi ilçesi, Merinos Parkı'nda henüz bilinmeyen bir nedenle dün yaklaşık 30 kişi arasında kavga çıktı.  İki grup arasında henüz billinmeyen  bir nedenle çıkan  kavga  çevredeki vatandaşların müdahalesiyle büyümeden önlendi. Kavga anlarını  ise  çevredeki bir vatandaş  cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.  Görüntülerde gençlerin, çevredekilerin  şaşkın bakışları arasında birbirlerine olan saldırısı  ve vatandaşların kavgayı dağıtmak için müdahale ettikleri yeralıyor.

Gençlerin kavgasına vatandaşlar müdahale etti
Gençlerin kavgasına vatandaşlar müdahale etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet İNAN

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