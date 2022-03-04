Gençlerin kavgası pes dedirtti, kaldırım taşları hava da uçuştu

Arnavutköy'de ara sokakta kavga eden gençler birbirine uçan tekme, yumruk ve kaldırım taşları ile saldırdı. Kavga anı cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Dün akşam saatlerinde Arnavutköy Merkez Mahallesi Nişan Sokak üzerinde yaklaşık 30 kişinin karıştığı kavga çıktı. Nedeni bilinmeyen kavga da birbirine uçan tekme, yumruk ve kaldırım taşları ile saldıran gençler cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Kavga esnasında bir kaldırım taşının park halindeki otomobile geldiği de görüntülere yansıdı.

(Batuhan Toprak-İHA)