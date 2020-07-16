Gençlerin kavgası mahalleyi ayağa kaldırdı Gençlerin kavgası mahalleyi ayağa kaldırdı Adana'nın Kozan ilçesi Andıl caddesinde iki gencin kavgası mahalleyi savaş alanına çevirdi.

Gençlerin kavgası mahalleyi ayağa kaldırdı

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesi Andıl caddesinde iki gencin kavgası mahalleyi savaş alanına çevirdi. Trafik durdu, polis ekipleri grupları ayırmak için dakikalarca mücadele etti. Kavganın taraflarından birinin kaçması üzerine grup dağılırken, polis mahallede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Kozan'da Andıl Caddesinde bugün akşam 22.00 sularında henüz sebebi belli olmayan kavgada iki gencin kendi yakınlarına haber vermesi üzerine yaklaşık 60 kişilik grup toplanarak kavga çıktı.

Mahalle sakinleri saat 22.00 sularında bir gencin köşede telefonla hararetli bir şekilde görüşerek " Benim kim olduğumu bilmiyorlar gelin buraya" demesi üzerine 01 Y 7210 plakalı bir dolmuş sürücüsü mahallede bekleyen genci alarak kavganın yaşandığı Andıl caddesinde bir esnafın önüne geldi. Bir anda 20 kişinin toplanarak kavga taraflarının artması ile kavga mahallede sokağı kapattı.

Andıl caddesinde yaşanan olayda bir esnafın önünde 18 yaşından küçük iki genç sebebi belli olmayan nedenle tartıştı. İki genç kendi yakınlarını çığırması üzerine kavga büyüdü mahalle karıştı. Bir çok polis ekibi kavgaya müdahale için olay yerine gelirken polisler tarafları ayırmak için dakikalarca mücadele etti. Polis ekipleri tarafları ayırmaya çalışırken iki gencin yakınları kavgaya müdahale için gelmesi üzerine Andıl caddesinde trafik akışı durdu. Mahallede kavga sesleri yükseldi. Dakikalarca süren kavga polisin müdahalesi ve uyarı anonsları ile dağıtılırken olayın tarafı bir gencin olay yerinden kaçması üzerine tarafların birbirinden şikayetçi olmadığı öğrenildi. Olayı film gibi çocukları ile birlikte sokağa inerek ve sosyal mesafe tanımadan izleyen sakinler ise pes dedirtti.

Kaynak: İHA