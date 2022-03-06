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Gençlerin kamelyadaki kavgasında kan aktı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Gençlerin kamelyadaki kavgasında kan aktı

Denizli'de daha önce aralarında tartışma olan gençlerin parkta bulunan kamelyada çıkan kavgasında 1 kişi bıçakla yaralandı.

PAMUKKALE, DENİZLİ (İHA) - Denizli'de daha önce aralarında tartışma olan gençlerin parkta bulunan kamelyada çıkan kavgasında 1 kişi bıçakla yaralandı.

Olay, Pamukkale ilçesi Mehmetçik Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; daha önce aralarında tartışma olduğu öğrenilen 17 yaşındaki Yunus K. ve İsmail Ç., parka gelerek kamelyada konuşmaya başladı. Çıkan tartışmanın yerini kavgaya bıraktığı olayda Yunus K. yanında bulundurduğu bıçakla İsmail Ç.'yi bacağından bıçakladı. Yoldan geçen vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, Yunus K. ise hızlıca kaçmaya başladı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı olan genci Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yapmış olduğu çalışmaların ardından, kaçan Yunus K., polis ekipleri tarafından yakalandı. Hastaneye kaldırılan gencin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Gençlerin kamelyadaki kavgasında kan aktı

Gençlerin kamelyadaki kavgasında kan aktı

Gençlerin kamelyadaki kavgasında kan aktı

Gençlerin kamelyadaki kavgasında kan aktı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Mehmetçik, Pamukkale, Denizli, Polis, 3. Sayfa, Haberler

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