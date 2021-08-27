Gençlerin gün batımındaki eğlencesi, eşsiz manzaralar oluşturdu
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Gençlerin gün batımındaki eğlencesi, eşsiz manzaralar oluşturdu

Gençlerin gün batımındaki eğlencesi, eşsiz manzaralar oluşturdu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde gençlerin gün batımında kayalıklardan denize atlayışı eşsiz görüntülerin oluşmasına sahne oldu.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde gençlerin gün batımında kayalıklardan denize atlayışı eşsiz görüntülerin oluşmasına sahne oldu.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesi Karadeniz kıyısında bulunan sahiller, vatandaşları ağırlamaya devam ediyor. Gün boyunca güneşin ve denizin tadını çıkartan vatandaşlar, gün batımında ise eşsiz manzarayı izleme fırsatı buluyor. Kandıra'nın Kefken Mahallesi mevkiinde bulunan Pembe Kayalardaki gün batımı da mest etti. Gün batımı sırasında kayalıklardan denize atlayan gençler ise, gökyüzünün kızıla büründüğü gün batımında eşsiz görüntülere sahne oldu.

Gençlerin adrenalin dolu anları ise fotoğraf karelerine yansıdı. Günbatımında gençlerin denize atlayışı kartpostallık görüntüler oluşturdu. - KOCAELİ

Gençlerin gün batımındaki eğlencesi, eşsiz manzaralar oluşturdu
Gençlerin gün batımındaki eğlencesi, eşsiz manzaralar oluşturdu
Gençlerin gün batımındaki eğlencesi, eşsiz manzaralar oluşturdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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