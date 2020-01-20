Gençlerin "Gönül Coğrafyası Kampı" Konya'da başladı

20.01.2020 16:30 | Son Güncelleme: 20.01.2020 16:30

Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından düzenlenen 5. Tematik Kış Kampları kapsamındaki "Gönül Coğrafyası Kampı" Konya'da başladı.

Konya Gençlik ve Spor il Müdürü Abdurrahman Şahin, Mevlana Kültür Merkezi'nde düzenlenen programın açılışında, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı yurtlarda kalan ve farklı şehirlerde üniversite hayatına devam eden öğrencilerin ders dışı zamanlarını olumlu değerlendirebilmeleri için bu kampı düzenlediklerini ifade etti.

14 farklı şehirde, 14 farklı temada düzenlenecek olan kamplarda, öğrencilerin sosyal, kültürel, sanatsal sportif, uluslararası ilişkiler ve gönüllülük alanlarında, Türkiye'nin saygın ilim, irfan, bilim adamları ile bir araya gelerek, onların tecrübelerinden istifade edebileceklerini belirten Şahin, gençlerin farklı kültürlerden gelen arkadaşlarıyla birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhunu geliştirme fırsatı bulacaklarını ifade etti.

Kampın ilk gününde, açılış dersini tarihçi yazar Prof. Dr. Tufan Gündüz, "Kültür Havzamız ve Medeniyet Hafızamız" adlı sunumuyla gerçekleştirdi.

Gündüz, gönül kelimesinin, bir insanın duygusal dünyasını bir kelimeyle anlatabilme başarısını gösteren tek kelime olduğunu belirtti.

Gündüz, şunları kaydetti:

"Atalarımızın atının toynağının değdiği her yer bizim gönül coğrafyamızdır. Biz Osmanlı'nın mirasçılarıyız, bizim için Libya son derece kıymetli bir ülkedir. Atalarımızın gözünün değdiği ve atlarının toynağının değdiği her yerde gönlümüz vardır. Bizim orada hatıralarımız, mezarlarımız var. Nasıl onlar başlarına bir şey geldiğinde Türk'ün geleceğine dair kuvvetli bir inanca sahipse, bizim de onların başına bir şey geldiği zaman, onların hizmetine gitmekte gecikmememiz gerekiyor."

Açılışa, Konya Vali Yardımcısı Fazlı Akgül de katıldı.

Kaynak: AA