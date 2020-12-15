Gençlerin Gelişimine Tenis ile Destek ve Kariyer Odaklı Yaklaşım projesi birinci yılını tamamladı

T.C. Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı Türkiye Ulusal Ajansı tarafından Gençlik Projesi kapsamında kabul edilen Erasmus+ projesi "Gençlerin Gelişimine Tenis ile Destek ve Kariyer Odaklı Yaklaşım" birinci yılını tamamladı.

Türkiye Tenis Federasyonu tarafından geçen bir yılın ardından sunulan ilerleme raporu Türkiye Ulusal Ajansı tarafından kabul edildi. 2 yıl boyunca devam edecek projenin ilk senesinde projede yer alan gençler covid-19 salgının yarattığı olumsuz koşullara rağmen tenis ile tanıştılar, karantina dönemlerinde uzaktan tenis sporunu tanıdılar ve antrenman yoluyla aktivitelerine devam ettiler.

Ağrı, Adıyaman, Gaziantep, Mersin ve Trabzon illerinde 100 genç, proje kapsamında fiziksel ve ruhsal gelişimlerine katkı sağlayacak tenis sporunu hayatlarına dahil etti. Projenin ilk yılında, düzenli olarak yapılan tenis antrenmanlarının yanı sıra uzaktan eğitim modülü kuruldu, uluslararası toplantı gerçekleşti, sporcu seçim anket çalışmaları tamamlandı. Ayrıca sporcular Türkiye Tenis Federasyonu'nun faaliyet takviminde yer alan turnuvalara da katılmaya başladı. 18 Yaş Altı Türkiye Takım Şampiyonası'na Adıyaman'dan katılan sporcular ilk aşamada yarışırken, projenin Ağrı ayağında yer alan sporcular şampiyonada final aşamasına kadar yükseldi. Gençlerin Gelişimine Tenis ile Destek ve Kariyer Odaklı Yaklaşım projesi ikinci yılında ise eğitim faaliyetleri kariyer ve bireysel gelişim koçluğu alanlarında devam edecek.Gençlerin Gelişimine Tenis ile Destek ve Kariyer Odaklı Yaklaşım projesinin ikinci yılında ise eğitim faaliyetleri kariyer ve bireysel gelişim koçluğu alanlarında devam edecek. Gençlerin iyi birer tenis sporcusu olmalarının yanında aynı zamanda iyi planlanmış bir kariyere sahip olmaları için çeşitli proje faaliyetleri yürütülecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı