Gençlerin Dilinden Mehmet Akif" Sempozyumu

İstiklal Marşı'nın kabul edilişinin 97. yıl dönümünde "Gençlerin Dilinden Mehmet Akif" konulu sempozyum düzenlendi.

İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Eyüp Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşen sempozyumun açılışında konuşan İstanbul Vali Yardımcısı Ahmet Önal, gençlerin İstiklal Marşı'nı iyi anlamaları için Mehmet Akif Ersoy'un ne dediğini iyi kavramaları gerektiğini söyledi.

Mehmet Akif'in birçok özelliğe sahip bir şair olduğunu aktaran Önal, "İstiklal şairimiz bizlere iz bırakmış, bir ülkenin kurtuluşuna vesile olmuş büyük bir şairdir. Onun için bizim de 'Mehmet Akif'i anlıyoruz' diyebilmemiz için görevimizi iyi yapmamız lazım. Bir öğrenciysek Mehmet Akif kadar etki bırakacak bir öğrenci olmalıyız. Bir öğretmensek Mehmet Akif kadar tarihe not bırakacak öğretmenler olmalıyız. Bunun peşinde koşmalıyız." dedi.

Mehmet Akif'i anlamanın sadece onun şiirlerini kuru kuruya okumakla olmayacağını vurgulayan Önal, şunları kaydetti:

"Mehmet Akif bütün eserlerinde 'Asım'ın neslinden' bahseder. Gençlerimiz bugün bizlere Asım'ın neslinin ne demek olduğunu anlatacaklar. Kısacası Mehmet Akif'i, İstiklal Marşı'nı anlamak, vatanını sevmek, işini iyi yapmaktır. Vatan için gerektiğinde; Kurtuluş Savaşı'nda, Çanakkale'de ve 15 Temmuz'da canını verebilmektir. Eğer biz bunları yapabiliyorsak, büyük şairimiz Mehmet Akif ve onun eserlerini anlamışız demektir."

"Ersoy şair olmasının yanında bir bilim adamı"

Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci ise bu yıl Milli Eğitim Bakanlığı'nın Mehmet Akif Ersoy'u anlama etkinliklerinin temasını "Mehmet Akif ve Gençlik" olarak belirlediğini ifade etti.

Hem Mehmet Akif Ersoy'u hem de eserleri ve özellikle de İstiklal Marşı'nın anlaşılması için büyük şairin yakından tanınması gerektiğini belirten Yelkenci, "Bakanlığımızın bu temayı belirlemesiyle biz bu yıl, öğrencilerimizin Akif'i nasıl anladıklarını anlatmak üzere bir öğrenci sempozyumu düzenledik. Dolayısıyla öğrencilerimizin İstiklal Marşı'mızın şairi Mehmet Akif Ersoy'u, nasıl anlayıp nasıl anlattıklarını beraberce öğreniyoruz." diye konuştu.

Mehmet Akif Ersoy'un şair olmasının yanında aynı zamanda bir bilim adamı olduğunu hatırlatan Yelkenci, şunları söyledi:

"Ersoy, ülkesi için araştırmalar yapan biridir. Birkaç lisanı çok iyi bilen ve bunları okullarda öğreten birisidir. Mehmet Akif Ersoy aynı zamanda öğretmenlik yapan birisidir. Yine İstiklal Marşı'mızın şairi Akif, çayırda güreş tutan bir sporcudur. Belki de en önemlisi, Milli Mücadele'yi ve bu ruhu en güzel şekilde vaaz kürsülerinde anlatan vaizdir. Gençlerimiz bütün yönleriyle Ersoy'u anlatacaklar. İstiklal Marşı'mızın sonsuza kadar Cumhuriyetimizle birlikte yaşamasını diliyorum."

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın da istiklal marşlarının niçin yazıldığını ve dinlendiği üzerinde hassasiyetle durulmasının önemine işaret etti.

İstiklal Marşı'na bakıldığında dizelerinde çok önemli bir tarihin, medeniyetin ve motivasyonun görüldüğünü kaydeden Aydın, "Bugün de marşımızın çok güncel olduğunu düşünüyorum. Tabii böylesine bir metni oluşturmak herkese nasip olmaz. Çok ciddi bir birikim, çok ciddi bir medeniyet hafsalası ve vizyonu, bir müktesebat ve geçmişi sahiplenme ve geleceğe bakış açısına sahip olmak gerekiyor. Bu da Mehmet Akif hakkında bir fikir veriyor." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından sempozyumda gençler, İstiklal Marşı'nın şairi Mehmet Akif Ersoy'u ve onun bıraktığı eserleri anlattı.