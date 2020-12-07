Gençlerin çatıda fotoğraf aşkı yürekleri ağza getirdi
07.12.2020 09:58 | Son Güncelleme: 07.12.2020 10:03
Sultanbeyli'de 3 genç kız, yapımı devam eden 5 katlı bir inşaatın çatısına çıktı.
Sultanbeyli'de 3 genç kız, yapımı devam eden 5 katlı bir inşaatın çatısına çıktı. Korunaksız çatıda müzik eşliğinde poz vererek fotoğraf çekinen gençler yürekleri ağıza getirdi. Tehlikeli oyun anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
Müzik eşliğinde oynayarak poz verdiler
Yüreklerin ağza geldiği görüntülerde, yapımı devam eden 5 katlı bir inşaatın çatısında bir gencin fotoğraf çektiği diğerinin de poz verdiği görülüyor. Bir süre çatıda kalan gençler, daha sonra geldikleri yerden iniyor. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı