Gençlerin Bilim ve Mühendislik Alanlarına Yönlendirilmesi Alt Komisyonu toplandı

12.02.2020 17:32 | Son Güncelleme: 12.02.2020 17:32

Teknolojide Kadın Derneği kurucularından Zeynep Şenkaya, "Amacımız, teknolojide insanın kendi potansiyelini keşfetmesini ve fırsat eşitliliğini sağlayarak teknoloji ile olan bağlılık ve farkındalığını artırmak, şu anda sayıca az olan kadınların Ar-Ge, inovasyon ve üretimde yer almasını destekleyerek çeşitliliği sağlamaktır." dedi.

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) bünyesinde kurulan "Başta Kız Çocukları Olmak Üzere Gençlerin Bilim, Teknoloji, Matematik ve Mühendislik Alanlarına Yönlendirilmesi Alt Komisyonu", AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak başkanlığında toplandı.

Zeynep Şenkaya, komisyona yaptığı sunumda, derneğin 94'ü kurumsal 147 üyesinin bulunduğunu söyledi.

Kendisinin de mimar kökenli bir sanayici olduğunu anlatan Şenkaya, ABD'de katıldığı bir panel sonrasında dijitalleşme üzerinde Türkiye'nin de artık hız kazanması gerektiği fikrinin ortaya çıktığını belirterek, burada en önemli unsuru genç nesilin oluşturduğunu dile getirdi.

Gençlere rol model olma düşüncesi kapsamında geçen yıl Teknoloji Kadın Derneğini kurduklarını ifade eden Şenkaya, şöyle konuştu:

"Derneğimizin asıl hedefi, teknolojiyle uğraşan rol modelleri, beyin göçü ile yurt dışına gitmiş ve Türkiye'nin ismini duyurmuş kadın rol modellerini genç kızlarımızla buluşturmak ve onların da teknolojiye ilgilisini artırmaktır. Teknolojinin değişimi, bireysel iş dünyası, kamu politikalarının değişim hızını geride bırakmaktadır ve çok hızlı şekilde teknolojide ilerleme katediliyor. STEM istihdam beklentilerine baktığımızda, 2023 yılında 34 milyon 701 bin 729 istihdamın olacağı, STEM gereksiniminin de yüzde 31.46 olacağı görülmektedir. Dünyada teknoloji şirketlerindeki kadın oranları yüzde 30'larda iken bu rakam Türkiye'de yüzde 9.91 civarındadır. Teknolojide Kadın Derneği olarak öncelikli amacımız, teknolojide insanın kendi potansiyelini keşfetmesini ve fırsat eşitliliğini sağlayarak teknoloji ile olan bağlılık ve farkındalığını artırmak, şu anda sayıca az olan kadınların Ar-Ge, inovasyon ve üretimde yer almasını destekleyerek çeşitliliği sağlamaktır. Liselerde okuyan kız çocuklarımızın, STEM alanlarında eğitim gören genç kızlarımızın yetenek yönetimi, burs imkanı, network, rol model mentor destekleri ile teknoloji alanında üretimde, bilimde ve buluşta motivasyonlarını artırmayı amaçlıyoruz."

Şenkaya, çeşitlilik ve fırsat eşitliliği noktasında erkek öğrencilere de eğitim fırsatı verdiklerini bu amaçla Wtech Akademi adı altında eğitim birimini kurduklarını söyledi.

Sanayicilerin isteklerini bir çatı altında toparlayarak akademi olarak çeşitli üniversitelerde kurdukları birimlerle öğrencilere eğitim verdiklerini ve uzmanlaşmalarını sağladıklarını dile getiren Şenkaya, sadece üniversiteyi bitirmek değil, öğrencilerin uzmanlaştıkları alanda sanayici ile buluşmasını da sağladıklarını vurguladı.

Yetenek yönetimi kapsamında 2022 yılında kız çocuklarının ilköğretimden itibaren teknoloji sektörüne konumlandırılması için destek vereceklerini belirten Şenkaya, burada aile eğitiminin büyük önemi olduğuna işaret etti.

Şenkaya, ailelerin, teknoloji alanında bir mesleğin gelişeceğini öngörememesi durumunda çocuğunu standart mesleklere yönlendirdiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu da çocuğun içindeki dahiyi çıkarmasının önüne geçiyor. TÜSİAD'ın hazırladığı 2023'e doğru STEM gereksinimleri raporuna göre bizleri bekleyen yüzde 31'lik istihdam açığının kapatılması için 3 senelik süre zarfında çok fazla STEM öğrencisinin bu havuzda aktif yer alacak şekilde hazırlanması bizim önceliklerimiz arasında. Rol model olarak çocuklara önerimiz kodlama bilmeleridir. Artık gelecek buna doğru gidiyor. Artık şirketler bir muhasebe yazılımı almayacak, kiralayacak. Sürekli gelişen yazılım ile ilgili abonelik ödeyerek yazılım geliştirmekle uğraşmayacak."

Kaynak: AA