Gençlerin Bilim ve Mühendislik Alanlarına Yönlendirilmesi Alt Komisyonu

Başta Kız Çocukları Olmak Üzere Gençlerin Bilim, Teknoloji, Matematik ve Mühendislik Alanlarına Yönlendirilmesi Alt Komisyonu Başkanı, AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, "Bilgiyi, teknolojiyi üreten, teknolojiyi kullanan ve pazarlayan bir nesil yetiştirme amacındayız. Bunun için de STEM eğitimini çok önemsiyoruz." dedi.

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) bünyesinde kurulan alt komisyon, AK Parti Gaziantep Milletvekili Bakbak başkanlığında toplandı.

Birçok ülkede devlet politikası olarak STEM (fen, teknoloji, mühendislik ve matematik) alanlarına yönlendirme çalışmalarının yürütüldüğünü belirten Bakbak, bu konuda Türkiye'nin yol haritasını çizmek için kurulan komisyonun, toplantılarını 8 aydır devam ettirdiğini ve çok sayıda kişiyi dinlediklerini söyledi.

Türkiye'nin Avrupa'nın en çok genç nüfusa sahip ülkesi olduğuna dikkati çeken Bakbak, şöyle devam etti:

"Genç beyinler ve zihinler doğru yönlendirildiğinde ülkenin ikbali ve istikbalidirler. Gençlerimiz bu anlamda çok önemli. Bilgiyi, teknolojiyi üreten, teknolojiyi kullanan ve pazarlayan bir nesil yetiştirme amacındayız. Bunun için de STEM eğitimini çok önemsiyoruz. Eğitim açısından baktığımızda, araştırmayı teşvik edici, icat yapmayı özendirecek bir yapı üzerinde yol haritası belirlemek için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

Dünyanın ilk 10 ekonomisi arasında yer almak istiyorsak, bu rekabeti tüm dünya ülkeleri arasında sürdürebilmemiz için STEM alanlarına gençlerimizin yönlendirilmesi ve bu alandaki çalışmalara özellikle kızlarımızın katılması bizim için çok önemli oluyor."

"STEM'in önündeki riskleri ortadan kaldırmamız lazım"

STEM ile ilgili çalışmaları hakkında komisyona bilgi veren Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) Eğitim ve Sosyal Politikalar Araştırma Asistanı Mustafa Altunel, yıllardır Türkiye'de STEM alanlarının olduğunu söyledi.

STEM alanlarını anlatan Altunel, STEM'in hedeflediği becerilerin ise disiplinler arası düşünme, araştırma ve sorgulamaya dayalı öğrenme, yaparak-yaşayarak öğrenme, probleme dayalı öğrenme, eleştirel ve alternatif düşünme, yaşam temelli öğrenme olduğunu belirtti. STEM eğitiminin sunduğu fırsatlara değinen Altunel, "STEM eğitimi iyi tasarlanırsa okul öncesinden yükseköğretime kadar bir eğitim yaklaşımı olarak tasarlanabilir. Teorik bilgilerin pratiğe dönüştürülmesi de STEM eğitiminin en önemli avantajlarından bir tanesi." diye konuştu.

Türkiye'de bölgeler arasında çok ciddi fark olduğunu dile getiren Altunel, "Bölgeler arası farkı geçin, Ankara'da Sincan tarafı ile Çankaya tarafındaki okulun arasında eğitim ve öğretim sürecinde dağlar kadar fark var. Bunun olduğu bir eğitim sisteminde STEM uygulamak gerçekten bizi hedeflerimize ulaştıracak mı? Bu önemli bir soru işareti." dedi.

Komisyon üyelerine, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan sınavın sonuçlarında bölgeler arası farklılıklara ilişkin bilgi veren Altunel, "Belli bir bölge Türkçede dokuz net altında. Matematik ve fen bilimlerinde yine aynı şekilde. Amacım belli bir bölgeyi ötekileştirmek değil. Burada ciddi bir problem var. Bunu görmemiz lazım. Öncelikle STEM'in önündeki riskleri ortadan kaldırmamız lazım. Bu riskleri ortadan kaldırmadan bunu yaparsak bu tablo daha da açılacak." ifadelerini kullandı.

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, SETA'nın "Uluslararası Medya Kuruluşlarının Türkiye Uzantıları" başlıklı raporuna değinerek, "SETA olarak içinde bulunduğunuz kuruluş, geçtiğimiz günlerde gazetecilerin, kadın cinayetleri, istismarları ve nafakayla ilgili söylemlerinin bir suç unsuruymuş gibi fişlendiği bir rapor hazırladı. Bu raporu hazırlayan bir kuruluşun bugün kız çocuklarını bilim ve teknolojiye teşvik noktasında söylemlerinin samimi olmadığını düşünüyorum." diye konuştu.

Taşcıer'in sözlerine yanıt veren Altunel, "Bunun ön yargılı bir fikir olduğunu düşünüyorum. Burada gazetecilerle alakalı bir raporla kalkıp 'STEM'le alakalı düşünceleriniz samimi mi?' demek haksızlıktır diye düşünüyorum. Yaklaşık 3-4 yıldır STEM benim uğraş alanım. Bizim çalışmamızın samimiyeti ortada." dedi.

HDP İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm'ün de konuşmasında SETA'nın "Uluslararası Medya Kuruluşlarının Türkiye Uzantıları" başlıklı raporuna değinmesi üzerine Alt Komisyon Başkanı Derya Bakbak, milletvekillerini, konunun dışına çıkılmaması konusunda uyardı.

AK Parti İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca, ön yargılar ve bilinçaltının bir kenara bırakılması gerektiğini söyledi. Konunun dışına çıkılmaması gerektiğini dile getiren Kaynarca, "Biz SETA gibi çok değerli bir kuruluştan bu komisyonda rapora dercedecek ne alabiliriz, buna bakalım." diye konuştu.

Women in Technology Grubundan Tuğba Fırat, grubun AK Parti İstanbul Milletvekili İffet Polat öncülüğünde 2018 yılında bir araya geldiğini ve "Birlikten güç doğar." ilkesiyle ilerlediklerini anlattı. Fırat, "Ülkemizin milli teknoloji hamlesi son yıllarda çok ciddi seviyelerde gündeme gelen bir konu. Milli teknoloji hamlesinde kadınlarımızın aktifliğinin artırılması gerektiğine inanıyoruz. Bu grubun kuruluş amaçlarından birisi de budur." ifadesini kullandı.

Women in Technology Grubundan Banu Özbek ise üç temel amaçla yola çıktıklarını, bunlardan birincisinin STEM alanlarında çalışan kadın profesyonelleri bir araya getirmek, ikincisinin bilişim ve teknoloji alanında sosyal sorumluluk projeleri geliştirmek, üçüncüsünün ise özellikle kız çocuklarının bu alanlara yönlendirilmesine katkı sunmak olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA