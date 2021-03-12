Gençlerin bıçaklı, sopalı kavgasında kan aktı: 2 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Gençlerin bıçaklı, sopalı kavgasında kan aktı: 2 yaralı

12.03.2021 07:57 | Son Güncelleme: 12.03.2021 08:13
Gençlerin bıçaklı, sopalı kavgasında kan aktı: 2 yaralı

Denizli'de aralarında tartışma çıkan gençler birbirlerine ekmek bıçakları ve sopalarla saldırdı.

Denizli'de aralarında tartışma çıkan gençler birbirlerine ekmek bıçakları ve sopalarla saldırdı. Olayda bir kişi bacağından yaralanırken gençlerden birinin annesinin olay yerinde fenalık geçirdi. Gençlerin kavgası güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Merkezefendi ilçesi Karaman Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bir araçla gelen kalabalık genç grup ile bir genç arasında parkta tartışma meydana geldi. Daha sonra bıçak ve sopalar ile birbirlerine vuran gençlerden biri bacağına aldığı bıçak darbesiyle diğeri ise kafasına aldığı darbeyle yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yaralı halde olan Hüseyin T., ve Efecan G., sağlık ekipleri tarafından Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Bacağından aldığı bıçak darbesiyle yaralanan Hüseyin T.'nin çok kan kaybettiği ancak iki gencinde sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Gençlerin kavgası güvenlik kamerasına yansıdı

Çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıyan o anlarda gençlerin bir araçla bölgeye geldiği öğrenildi. daha sonra parkta tartışarak başlanan kovalamaca ara sokakta sona erdi. Kalabalık grubun peşine takıldığı genci yakalayarak acımasızca vurduğu anlar kameralara yansıdı. Çevredeki vatandaşların tepkisi üzerine gençlerin hepsi koşarak dağıldı. Bölgeye sevk edilen polis ekipleri şahısları arama çalışması başlatırken olaya karışan şahısların kimliklerinin tespit edildiği öğrenildi. Çevrede arama çalışması yürüten ekipler, olay yerinin yakınlarında bulunan bir çöp kovasının içinde kanlı bir bıçak buldu. Oğlu Efecan G.'nin darp edildiğini öğrenen anne ise olay yerine geldi. fenalık geçiren kadını polis ekipleri güçlükle sakinleştirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Gençlerin bıçaklı, sopalı kavgasında kan aktı: 2 yaralı
Gençlerin bıçaklı, sopalı kavgasında kan aktı: 2 yaralı
Gençlerin bıçaklı, sopalı kavgasında kan aktı: 2 yaralı
Gençlerin bıçaklı, sopalı kavgasında kan aktı: 2 yaralı
Gençlerin bıçaklı, sopalı kavgasında kan aktı: 2 yaralı
Gençlerin bıçaklı, sopalı kavgasında kan aktı: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Ziya Selçuk Hulusi Akar Cahit Özkan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Bülent Ersoy Aleyna Tilki Ferhan Şensoy
Spor Ali Şansalan Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gençlerin bıçaklı, sopalı kavgasında kan aktı: 2 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2021 08:14:47. #1.15#
title