Gençlerin bıçaklı kavgasında kan aktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gençlerin bıçaklı kavgasında kan aktı

Gençlerin bıçaklı kavgasında kan aktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bolu'da, iki grup arasında çıkan ve 1 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya karışan 2 kişi adliyeye sevk edildi.

Bolu'da, iki grup arasında çıkan ve 1 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya karışan 2 kişi adliyeye sevk edildi.

Olay, önceki gece saatlerinde Aktaş Mahallesi Akıncı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde karşılaşan 2 grup arasında sözlü tartışma başladı. Yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine F.K. yanında bulunan bıçakla karşı gruptan F.U.'yu (24) bıçakladı. F.U. kanlar içinde yerde kalırken, kavgaya karışan F.K. ve arkadaşı E.G. olay yerinden kaçtı. F.U.'yu kendi imkanlarıyla hastaneye götüren arkadaşları durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerinde inceleme yapan ekipler F.K. ve E.G.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Kısa sürede yakalanan 2 şüpheli gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü. F.U.'yu bıçaklayan F.K. ve kavgaya karışan E.G. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - BOLU

Gençlerin bıçaklı kavgasında kan aktı
Gençlerin bıçaklı kavgasında kan aktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Bülent Turan Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Müge Anlı Enis Arıkan Burcu Biricik Rahşan Gülşan
Spor Şenol Güneş Yiğit Şardan Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Gençlerin bıçaklı kavgasında kan aktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.6.2021 14:33:39. #1.16#

title