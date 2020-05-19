Gençlerin bayram coşkusu TRT EBA'ya taşındı
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Gençlerin bayram coşkusu TRT EBA'ya taşındı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, gençlere, "19 Mayıs 1919 tarihi, bizi tanımlayan, milli karakterimizi açıklayan, Kurtuluş Mücadelemizin ilk adımının atıldığı, sizlere armağan edilen şanlı bir mazidir.

Gençlerin bayram coşkusu TRT EBA'ya taşındı
19.05.2020 11:12 | Son Güncelleme: 19.05.2020 11:12

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, gençlere, "19 Mayıs 1919 tarihi, bizi tanımlayan, milli karakterimizi açıklayan, Kurtuluş Mücadelemizin ilk adımının atıldığı, sizlere armağan edilen şanlı bir mazidir." ifadeleriyle seslendi.

Milli Eğitim Bakanlığı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 101. yıl dönümünde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı coşkuyla kutlamak için öğrenciler ve öğretmenlerin de katkı sağladığı içerikler hazırladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleye yönelik tedbirler kapsamında evlerinde kalan gençlere yönelik TRT EBA TV Lise'deki "19 Mayıs Özel Yayını" saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla saat 09.30'da başladı.

"Ülkemiz için, bu dünya için ne kadar değerli olduğunuzu biliyorum"

Bakan Selçuk, TRT EBA ekranlarından gençlere seslendi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak üzere Samsun'a ayak bastığı günün 101. yıl dönümü olduğunu hatırlatan Selçuk, bayramı kutladı. Kurallar gereği gençlere bir konuşma yapması gerektiğini ancak gençlere konuşmaktansa gençleri dinlemeyi tercih ettiğini, gençlerin sohbetinden beslendiğini, çoğu zaman, onların getirdiği bakış açılarıyla düşüncelerini yenilediğini aktaran Selçuk, "Çünkü hepinizin, her birinizin hayallerinizle, enerjinizle, yapabileceklerinizle ülkemiz için, bu dünya için ne kadar değerli ve zengin olduğunuzu biliyorum." dedi.

Liselere ziyarete gittiğinde öğrencilerle sohbet ettiğini, onları dinlediğini aktaran Selçuk, bir gençle konuştuğunda karşısındakileri, kendi gençliği gibi düşündüğünü ve aslında kendi gençliğiyle konuştuğunu anlattı.

Gençlere tavsiyeler

"Şu yaşta, yapmak istediklerim ama yapamadıklarım, bugün sizlerin içinde yaşadığınız, bir insan ömrünün en kıymetli yıllarına dair özlemlerim var. Bugün karşımda oturup beni izleyen siz değil de ben olsaydım, açıkçası kendime şunları söyler ya da o yaşlarımda birinin bana bunları söylemesini çok isterdim." diyen Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünya çok büyük bir gökyüzü ve sen bu büyük güzellik içine bahşedilmiş bir yıldız tanesisin. Işığının farkına var ve parlamaktan korkma. Hayat başarılarıyla, başarısızlıklarıyla, mutluluğuyla, hüznüyle, kaygılarıyla, heyecanlarıyla bir bütün ve hepsi senin, hepsi sevilmeye, korunmaya ve sahip çıkılmaya değer. Yaşadığın yahut yaşayacağın zorluklar, karşılaştığın engeller, bir sıfır yenik başladım dediğin her şey, senin öğretmenin, senin itici gücün ve tuhaf gelebilir ama asıl gücünü oradan alıyorsun. Bunu sakın unutma. Kendini bilgiyle, müzikle, sanatla, resimle, bilimle, doğayla besle. Bugün bunlarla doyarsan eğer, ileride açlığın da bunlara olur. Sevmek sadece insanla insan arasında gerçekleşen bir eylem değil. Önce kendini sevmekten başla, aileni, ülkeni, ülkenin insanlarını, memleketinin toprağında bitmiş bir çiçeği, o toprağa tutunmuş bir ağacı da sev kendini sevdiğin gibi. Hepsi benimdir dediğinde, ilgin de sorumluluğun da o kadar büyük ve o kadar gerçek oluyor. En çok kendin üzerinde düşün, kendini tanı, kendini bul, kendini yönlendir, kendi kendinin arkadaşı ol önce. Bir ömür boyu, kendinin yol arkadaşı olacaksın. İyi bir yol arkadaşı olamazsanız birbirinize, yolun da, yolun sonunda ulaştığınız hedefin de tadına varamazsın."

Selçuk, gençlerin meslek seçimi konusunda, "Sevdiğin işi bul, bu her neyse onu bul. Seni onaylamayabilirler, meslek seçimini beğenmeyebilirler, genel temayüllerin dışına çıkmış olabilirsin. Bunların önemi yok, sen yaptığın işi layıkıyla, hakkıyla, severek ve isteyerek yap. Yaptığın her işi, attığın her adımı severek, isteyerek yap." değerlendirmesini yaptı.

"Bir ülkeye sunulmuş faydanın büyüğü, küçüğü, azı, çoğu olmaz"

Bakan Selçuk, 19 Mayıs'ta Bandırma Vapuru'nun da hatırlandığını, vapur Samsun'a yanaştığında Gazi Mustafa Kemal vapurdan inerken, arkasında arkadaşlarının da bulunduğunu dile getirdi. Onların arkasında da vapurun kaptanı ve erlerinin yer aldığını aktaran Selçuk, "Bandırma Vapuru İstanbul'dan ayrılırken vapurun halatını çözen de Samsun'a vardığında atılan halatı tutan da dümenin tozunu alan da kırılmış bir zemin tahtasını düzelten de bu sürecin kahramanıdır. Bir ülkeye sunulmuş faydanın büyüğü, küçüğü, azı, çoğu olmaz. Yeter ki severek, isteyerek ve gönülden gelen bir sorumluluk duygusuyla yapılmış olsun." ifadelerine yer verdi.

Çok ilginç bir sürecin yaşandığını ifade eden Selçuk, küresel çapta yaşanan salgın kaynaklı sokağa çıkma kısıtlamaları dolayısıyla evlerde bulunulduğunu belirterek "Şu gün sizin, evinizde kalarak kendi sağlığınızı ve çevrenizin sağlığını korumanız dahi ülkemiz için bir katkıdır ve çok değerlidir. Bu sürecin bir parçası olduğunuz ve hepimizi düşünerek evlerinizde kaldığınız için ülkemiz adına teşekkür etmek isterim." diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, gençlere şu sözlerle seslendi:

"Tarihimiz, yolumuza ışık tutan bir fenerdir. İşte, 19 Mayıs 1919 tarihi de bizi tanımlayan, milli karakterimizi açıklayan, Kurtuluş Mücadelemizin ilk adımının atıldığı, sizlere armağan edilen şanlı bir mazidir. Bizlere gurur duyacağımız daha nice zaferler bırakan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, adını tarih sayfalarına bile sığdıramayacağımız, toprağımızın her zerresinde hakkı olan şehit ve gazilerimizi bu anlamlı günde minnet ve saygıyla anıyor, hepinizin bayramını tekrar kutluyor, her birinize saygılarımı sunuyorum. "

TRT EBA TV'de neler var?

TRT EBA TV Lise'nin yayın akışında, 19 Mayıs'ın 101'inci yılı için yapılan "19 Mayıs bestesi", E-Kitap Oryantring müsabakası, akademisyenlerin dilinden Milli Mücadele dönemini anlatan tarih söyleşileri, 1930'lu yıllardan günümüze 19 Mayıs kutlama görüntüleri, kahramanlık türküleri, Erzincan İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün'ün oynadığı Kurtuluş Savaşı temalı tiyatro, dünya ülkeleri ve Türk cumhuriyetlerinden gelen kutlama mesajları, Samsun'dan Erzurum'a temalı canlı resim performansı, Atatürk'ün sevdiği türküler, milli sporculardan kutlama mesajları yer alacak.

TRT EBA TV'de 81 ilden 19 Mayıs doğumlu 81 öğrencinin "19 Mayıs'ta Doğmak" temalı mesajları da yayımlanacak. Yayında, MEB'in, liseliler için çevrim içi bilgi yarışması da olacak.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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