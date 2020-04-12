Gençlerin balık tutma macerası faciayla bitti
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Osmaniye, Kadirli, 3. Sayfa

Gençlerin balık tutma macerası faciayla bitti

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde baraj gölünde balık tutmak için açılan gençlerin bulunduğu kayığın batması sonucu 1 kişi suda kaybolurken, 2 kişi yüzerek kurtuldu.

12.04.2020 16:19 | Son Güncelleme: 12.04.2020 16:19
Gençlerin balık tutma macerası faciayla bitti

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde baraj gölünde balık tutmak için açılan gençlerin bulunduğu kayığın batması sonucu 1 kişi suda kaybolurken, 2 kişi yüzerek kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre, Mustafa Sarıdal (17) ve Burak Ç. ile Ali B. ilçeye bağlı Bahadırlı köyündeki Karatepe Aslantaş Baraj gölünde balık tutmak için kayıkla açıldı. Bir süre sonra su almaya başlayan kayık battı. Kayıktan atlayıp yüzerek kıyıya çıkan Burak Ç. ve Ali B. kurtulurken, Mustafa Sarıdal suda kayboldu. Boğulmaktan kurtulan 2 kişi durumu hemen jandarmaya ve 112'ye bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, boğulmaktan kurtulan 2 genci ambulansla Kadirli Devlet Hastanesine kaldırdı. Baraj gölünde kaybolan Mustafa Sarıdal'ın bulunması için Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı su altı dalgıç polisler bekleniyor. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

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