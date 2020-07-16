Gençlerin 15 Temmuz ışıklı görseli
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Gençlerin 15 Temmuz ışıklı görseli

Gençlerin 15 Temmuz ışıklı görseliİSTANBUL – FETÖ'nün hain darbe girişiminde şehit ve gazi olan tüm kahramanlar, Pendik Belediyesi tarafından Pendik Millet Bahçesi'nde düzenlenen etkinlikle anıldı.

16.07.2020 00:27 | Son Güncelleme: 16.07.2020 00:34

Gençlerin 15 Temmuz ışıklı görseli

İSTANBUL – FETÖ'nün hain darbe girişiminde şehit ve gazi olan tüm kahramanlar, Pendik Belediyesi tarafından Pendik Millet Bahçesi'nde düzenlenen etkinlikle anıldı. Gençlerin bir araya gelerek oluşturduğu 15 Temmuz ışıklı görseli havadan görüntülendi.

15 Temmuz hain darbe girişiminin 4. yılında Pendik Belediyesi tarafından organize edilen etkinlikte binlerce vatandaş Pendik Millet Bahçesi'nde bir araya geldi. Dev yeşil alana girişte korona virüs tedbirleri kapsamında ziyaretçilerin ateşleri ölçülürken dezenfektan ve kolonya da ikram edildi. Maske kuralına da dikkat eden vatandaşlar demokrasi şölenine Türk bayraklarıyla eşlik etti. Pendik İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünün gerçekleştirdiği koreografi de ise Pendikli gençler 15 Temmuz'da ortaya konan milli birlik ve beraberliğe dikkat çekti. Geçlerin bir araya gelerek oluşturduğu 15 Temmuz ışıklı görseli havadan görüntülendi.

Pendik Müftüsü dua etti, binlerce vatandaş 'amin' dedi

Pendik İlçe Müftüsü Musa Bilgiç'in dualarına 'Amin' diyen binlerce vatandaş duygu dolu anlar yaşadı. 15 Temmuz 2016'da gecenin seyrini değiştiren ve demokrasi için şehit düşen kahramanlardan olan Ömer Halisdemir'in adı okunduğunda vatandaşlar hep bir ağızdan 'Burada' diye haykırdı. Ayrıca Kuran kursunun öğrencileri olan minikler de sahnede yer alarak ezan okudu.

"İşgal girişiminin FETÖ'cü alçaklar tarafından yapıldığını biliyoruz"

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin etkinlikte yaptığı konuşmada demokrasi için en büyük mücadaleyi halkın verdiğini vurgulayarak, "4 yıl önce bu ülkenin istiklaline ve istikbaline hain bir darbe girişimi yapmak isteyen FETÖ'cü grubun karşısında öyle bir durdunuz ki Türkiye'nin belki de bu noktaya gelmesinde en büyük katkıyı siz sundunuz. Eğer siz 15 Temmuz 2016'da bu direnişi göstermeseydiniz ne biz dışarıya asker gönderebilirdik ne de içeride terör örgütleriyle mücadele edebilirdik" ifadelerini kullanarak 15 Temmuz'un FETÖ tarafından yapıldığını bir kez daha vurguladı.

Cin, "15 Temmuz darbe ve işgal girişiminin FETÖ'cü alçaklar tarafından yapıldığını biliyoruz. Arkasında ise çok uluslu şebekelerin olduğunu da biliyoruz. Maalesef hala ülkemizde bu darbe girişime 'Tiyatro' diyenler 'Kontrollü darbe' diyenler olduğunu görüyoruz ve Recep Tayyip Erdoğan'ı FETÖ'cülerin başı olarak ilan edenler olduğunu görüyoruz ama biz biliyoruz ki bunu söyleyen gerçek FETÖ'cülerdir" dedi.

Demokrasi Nöbeti

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, "Dört yıl önce başlatmış olduğumuz nöbet anlayışımızı gelecek nesillere aktarmayla ilgilide bugün bir gelenek başlatmak istedik bugün sabaha kadar inşallah nöbetimize devam edeceğiz. Gençlerimiz burada, Pendikliler burada, 15 Temmuz ruhunu yaşatacağız. Pendik ilçesinde dört kardeşimiz şehit oldu, 16 tane kardeşimiz gazi oldu. Bu gece hatim kampanyası başlatmıştık, binlerce hatim okundu" ifadelerini kullandı.

Gençlerin 15 Temmuz ışıklı görseli

Kaynak: İHA

Manşet

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