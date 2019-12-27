"Gençlerimizin Talep ve Tespitleri, Yeni Yatırımlara Işık Tutacak"

27.12.2019 14:57 | Son Güncelleme: 27.12.2019 14:57

BAŞKAN ÇINAR, GENÇLERLE SOHBET ETTİ, PROJELERİNİ ANLATTI

Okul girişinde öğretmenler ve öğrenciler tarafından karşılanan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, konferans salonunda düzenlenen 'Merhaba Gençler' söyleşisinde gençlerle hem sohbet etti hem de aile ve meslek hayatlarına ilişkin tavsiyelerde bulunurken, gençlere yönelik projelerinden de bahsetti.

"YENİ PROJEMİZLE GENÇLERLE BİRARAYA GELİP, SOHBET EDECEĞİZ"

Gençlerin fiziksel ve zihinsel gelişiminin ülkenin geleceği için büyük önem taşıdığını ifade eden Başkan Çınar, 'Merhaba Gençler' projesiyle Yeşilyurt'ta ki okulları ziyaret ederek, gençlerle bir araya geleceklerini söyledi.

"YEŞİLYURT'UMUZ SİZLERİN DESTEKLERİYLE DAHA DA BÜYÜYÜP GELİŞECEK"

Gençlerin her yönden gelişimi için ciddi yatırımlar yaptıklarını dile getiren Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Bizleri çok güzel bir ortamda ağırlayan Selahattin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Ortaokulu Müdürümüz, öğretmenlerimiz ve öğrenci kardeşlerimize öncelikle teşekkürlerimi sunuyorum. 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri sırasındaki vaatlerimizden bir tanesini daha gerçeğe dönüştürmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Biz halkımıza ne söz verdiysek onları teker teker yerine getirmeye özen gösteriyoruz. Yeşilyurt'umuz her geçen gün alt ve üst yapıdan eğitime, kültürden sanata, çevreden ulaşıma kadar her alanda büyüme sürecini devam ettirecek yatırımlara kavuşmaktadır. Fiziksel, sosyal, çevreci ve kültürel belediyeciliğin yanı sıra toplumun tüm kesimleriyle iletişim halinde olmayı düstur haline getirdik. Yeşilyurt'umuz her geçen gün gelişip, büyüyor, bu güzel kente ne kadar hizmet yapsak azdır, çünkü her zaman daha iyisini hak eden güzel bir şehirde yaşıyoruz. Yeni dönem projelerimizden olan 'Merhaba Gençler' projemize bugün başlıyoruz. Haftanın bir günü okullarımızı ziyaret ederek geleceğimizin teminatı olan gençlerimizle bir araya geleceğiz, sohbet edeceğiz, hemhal olacağız, gençlerimizin fikir ve önerilerini alacağız. Bizler her zaman gençlerimizin düşüncelerine önem verdik, biz zaten istişareye ve ortak akla her zaman önem ve değer veren yerel bir yönetimiz. Yeşilyurt Belediyesi eğer bugün ülke çapında yakından tanınıyorsa, hayata geçirdiği yatırımları birçok yerel yönetim tarafından örnek alınıp uygulanıyorsa bu başarımızın temelinde toplumun tüm kesimleriyle kurduğumuz sağlam diyalog ve iletişim vardır. 'Akıl Akıldan Üstündür' diye çok güzel bir atasözümüz var. Toplumdaki her bir vatandaşımızın talebi ve önerisi bizim için değerlidir. Herkesi dinliyoruz, yaptığımız hizmetlerin toplumda ne denli karşılık bulduğunu öğrenip eksik veya sıkıntı varsa hemen gideriyoruz. Biz çözüm odaklı çalışma felsefesine sahibiz. 'Merhaba Gençler' projemizle de gençlerimizin ilçemiz, kentimiz ve ülkemiz hakkında düşüncelerini dinleyeceğiz, bizlerde edindiğimiz tecrübelerimizi ve deneyimlerimizi bu vesileyle aktarmaya çalışacağız. Okullarımızda düzenleteceğimiz söyleşilerden çıkartacağımız sonuçlar, yolumuzun aydınlanmasını sağlayıp farklı ufuklar belirlememize katkı sağlayacaktır." diye konuştu.

"OKUL YILLARINIZI ÇOK İYİ DEĞERLENDİRİN, HEDEFLERİNİZ VE HAYALLERİNİZ OLSUN"

Öğrencilere bazı tavsiyelerde bulunan Başkan Çınar, " Okul yıllarınızı öncelikle çok verimli ve güzel şekilde değerlendirmesi gerekiyor. Gelecekle ilgili mutlaka hedefleriniz ve hayalleriniz olsun. Belirlediğiniz hedefe ulaşmak içinde dikkatli ve planlı bir çalışma dönemine ihtiyacınız var. Gelecekte bu ülkeyi yönetecek olan sizlersiniz, bizler sizlere inanıyor ve güveniyoruz. Teknolojinin hızla ilerlediği günümüz dünyasında sanal âlemde boğulup kaybolmayın. Batı dünyası gençlerimizin zihin dünyasını allak bullak etmek için her türlü oyunu yapıyor, hepimizin uyanık olması gerekiyor. Özellikle gençlerimizin daha fazla kitap okuması, araştırması, interneti doğru yönde kullanması ve bilimsel çalışmalara yoğunluk vermesi gerekiyor. İnternet ve telefon oyunlarının hayatınızı olumsuz etkilemesine izin vermeyin, boş vakitlerinizi sosyal faaliyetlerde bulunarak geçirebilirsiniz. Devletimizin sağladığı imkânlardan hepinizin maksimum düzeyde faydalanması gerekiyor. Malatya'da açılan çok sayıda eğitim merkezinde farklı alanlarda düzenlenen aktivitelere katılın, sosyal yönünüzü geliştirin, spor yapın, konserlere gidin, kültürel aktivitelere mutlaka katılın. Yeteneklerini geliştiren, her alanda gelişmek için çaba sarf eden ve yabancı dil sayısını artıran gençlerimiz, gelecekte çok güzel noktalara rahatlıkla ulaşabilir. Kitap okumaktan uzaklaşan, kendisini yenilemeyen insanlar hayatın her evresinde kaybeder, bizler sizlerin kazanan tarafta olmanız için belirleyeceğiniz yol haritasında elimizden gelen katkıyı sunmaya hazırız. En önemlisi hangi meslek dalında olursa olun öncelikle yardımsever, paylaşımcı ve iyi insan olmaya özen gösterin. 'Eğitimsiz toplumların geleceği karanlıktır' diye güzel bir söz vardır. Yeşilyurt Belediyesi olarak eğitim hizmetlerinde ilçemizi markalaştırdık. Millet Kıraathanesi sayısını 6'ya çıkartıyoruz. Yeşilyurt Kent Konseyi, Gedik Kültür Merkezi, Yeşilkonaklar, Gençlik Merkezleri, Çocuk Trafik Eğitim Parkı, Fethi Gemuhluoğlu Bilgi Evi, üniversiteye hazırlanan öğrencilere ek dersler gibi hizmetlerimizle Yeşilyurt'u bu alanda örnek bir ilçe hüviyetine ulaştırdık. Eğitim merkezlerimize hepinizi bekliyoruz. Tüm yatırımlarımızın amacı; toplumda okuma oranını artırmak ve özellikle de gençlerimizi daha fazla kitapla buluşturmaktır." dedi

Öğrencilerin büyük bir ilgi ile izledikleri söyleşide yöneltilen tüm sorulara detaylı yanıtlar veren Başkan Çınar, gençlerin ulaşımdan eğitime kadar birçok yönde ki talebini not aldı.

"ÇALIŞKAN VE KOŞTURAN BİR BELEDİYE BAŞKANINA SAHİP OLMAK ÇOK GÜZEL"

Yeşilyurt'un çalışkan ve koşturan bir Belediye Başkanına sahip olduğunu ifade eden öğrenciler ise, "Başkanımızın bizimle buluşması, fikirlerimizi dinlemesi ve taleplerimizi öğrenmesine çok sevindik. Çalışmalarında başarılar dileriz." diye konuştular.

Oldukça samimi ve güzel bir atmosferde geçen söyleşinin sonunda Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, öğrencilerle öz çekim yaptı.

Kaynak: Bültenler