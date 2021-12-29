KIRŞEHİR (Habermetre) - GENÇLERİMİZ İÇİN ÜCRETSİZ HAZIRLIK KURSLARIMIZ BAŞLIYOR! BAŞKANIMIZ EKİCİOĞLU: GENÇLERİMİZ BESYO, PMYO, POMEM ve MSÜ'YE HAZIRLIK KURSLARI İÇİN BAŞVURU YAPABİLİRLERBESYO, PMYO, POMEM ve MSÜ'ye hazırlık için deneyimli kadrolarla hazırlıklarını tamamlayan Kırşehir Belediyesi gençlere çağrıda bulundu. Belediye Başkanımız Selahattin Ekicioğlu, eğitim alanında ilimizin adını ilerilere taşıyan gençlerimiz için bir ilke daha imza attıklarını bildirerek şunları ifade etti: "Bilindiği üzere Kırşehir, eğitim öğretim alanında her zaman ilk akla gelen illerden biri olmuştur. Biz göreve geldiğimiz günden beri her zaman gençlerimizle birlikte olmayı ve onların ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda projeleri onlarla birlikte geliştirmeyi önümüze koyduk. Belediyemiz, spor alanında da gençlerimize bir hizmet sunarak onların yanında yer almaya devam ediyor. Alanında deneyimli eğitmenlerimizle BESYO, PMYO, POMEM ve MSÜ'ye hazırlık kurslarımız başlıyor. Ücretsiz verilecek olan bu kurslarımıza kayıt için gençlerimiz 0542 817 45 20 numaralı telefondan başvurularını yaptırabilecekler. "

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