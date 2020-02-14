: Gençleri zehirleyen sokak satıcılarına ağır darbe

14.02.2020 12:52 | Son Güncelleme: 14.02.2020 12:53

Ankara polisinin Yenimahalle'de bir otomobil ve iş yerine düzenlediği operasyonda, 27 kilo 400 gram uyuşturucu madde ele geçirdi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin engellenmesi ve gençleri zehirleyen uyuşturucu tacirleriyle sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda ekipler, Yenimahalle'de 06 AZ 5467 plakalı otomobille uyuşturucu madde satışı yapıldığı istihbaratına ulaştı. Bunun üzerine otomobili takibe alan ekipler, uyuşturucu satıcısının İvedik'te bir iş yerini depo olarak kullandığını belirledi.

Ekipler, kimliğini tespit ettikleri Ü.Ö'yü depo olarak kullandığı iş yerinden 06 AZ 5467 plakalı otomobille çıkarken durdurmak istedi.

"Dur" ihtarına uymayan şüpheli ile ekipler arasında kovalamaca yaşandı. Otomobili Turgut Özal Mahallesi'nde durduran ekipler, uyuşturucu satıcısı Ü.Ö'yü gözaltına aldı.

Yapılan aramalarda, 134 gram uyuşurucu madde ve uyuşturucu maddeden elde edildiği belirlenen 1710 lira ele geçirildi.

Şüphelinin depo olarak kullandığı iş yerinde yapılan aramalarda ise 27 kilo 266 gram esrar ve bir tabanca ele geçirildi. Ekipler tarafından iş yeri sahipleri A.Y. ve F.S. de gözaltına alındı.

Uyuşturucu satıcılarına nefes aldırmıyorlar

Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu ticaretinin engellenmesi ve uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik yılbaşından bugüne kadar sürdürdüğü operasyonlarda, 15 kilo 700 gram eroin, 27 kilo 700 kilo esrar, 260 gram skunk ve 238 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonlarda 180 uyuşturucu satıcısı yakalandı.

Kaynak: AA

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