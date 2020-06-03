Gençleri zehirlemeye çalışan 'torbacılara' narkotik darbesi
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Gençleri zehirlemeye çalışan 'torbacılara' narkotik darbesi

Eskişehir'de, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda 2 şüpheli yakalandı.

Gençleri zehirlemeye çalışan 'torbacılara' narkotik darbesi
03.06.2020 17:59 | Son Güncelleme: 03.06.2020 18:02

Eskişehir'de, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda 2 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden biri, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre; Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kentte uyuşturucu satıcılarının yakalanması ve piyasaya sürülmeye hazırlanan uyuşturucu maddelerin, piyasaya sürülmeden önce ele geçirilmesine yönelik olarak yapılan operasyonda, 2 şüpheli şahıs yakalandı. Şahıslara yapılan aramalarda, 0,45 gram gelen metamfetamin, 0,17 gram gelen sentetik ecza hap kırıntısı ve 2 adet uyuşturucu içmekte kullanılan cam aparat ele geçirildi.

Olayda, yakalanan 2 şüpheliden O.E.Y. isimli şahısa Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan işlem yapılarak gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki işlemleri akabinde adliyeye sevk edilerek çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce, ilimizde gençlerimizi zehirlemeye çalışan sokak satıcılarının yakalanması ve piyasaya sürülmeye hazırlanan uyuşturucu maddelerin, piyasaya sürülmeden önce ele geçirilmesine yönelik olarak çalışmalarımız azim ve kararlılıkla devam edecektir" diye bildirildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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