Gençlere Yönelik Uluslararası Girişimcilik Programı Social Impact Award'da

07.10.2019 14:11

Nisan ayında Impact Hub İstanbul'da gerçekleşen bir açılış buluşmasının ardından; uzmanlar tarafından gerçekleştirilen ücretsiz eğitim ve atölyelere katılan genç girişimciler; ödül başvurularını tamamlanmadan önce bir yandan fikirlerini ayakları yere basan iş modellerine dönüştürme, bir yandan da "girişimcilik", "fikir geliştirme", "iş modelleri" ve "iş geliştirme" konularında kendilerini geliştirme şansını yakaladılar.

Yoğun ve dolu dolu geçen bu ön-eğitim programının ardından, Social Impact Award başvurularını başarıyla tamamlayan genç girişimciler arasından seçilen 8 proje "Social Impact Award" Kuluçka Programına katılmaya hak kazandı. Kuluçka sürecinde iş fikirlerini; strateji, finans, pazarlama ve yönetim süzgecinden geçiren genç girişimciler,alanının önde gelen deneyimli iş insanları ile bir arada farklı atölye, seminer ve eğitimlere katıldılar.

26 Eylül, Perşembe akşamı arasında Sinan Güler (Güler Legacy), Dilara Alp (Finance in Motion), Gonca Ongan (KUSİF), Mesut Keskin (e-bursum), Merve Nur Okutan (Ashoka Türkiye) ve Erman Fenerci (S360) gibi isimlerin de yer aldığı jüriye yapılan proje sunmaları ile tamamlanan "Social Impact Award" programında, genç girişimciler ciddi bir yatırımcıya sunum yapma deneyimi de edinmiş oldular.. Bu heyecan dolu ve keyifli akşamda "Social Impact Award Türkiye'nin" kazananları; tasarladıkları mobil uygulama ile restoranları ve menüleri görme engelliler için erişilebilir kılma hedefi ile Blindlook girişimi, ortaokul, lise ve üniversiteli gençlere sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin ve girişimciliğin, sosyal fayda ve inovasyon çatısı altında birleştirildiği bir deneyim sunma hedefi ile Circle Up ve tarım atıklarını, mantar miselyumu kullanarak geri dönüştürüp kompozit materyaller üreterek, ekonomiye katkı sağlama hedefi ile Bioseos girişim(i)leri oldu.

"Social Impact Award"kazananları, Impact Hub Istanbul ve Sinan Güler Legacy'nin desteği ile 10,000'er TL para ödülünün yanında, 6 aylık Impact Hub üyeliği, kişisel koçluk desteği ve kuluçka programının gerçekleştirildiği ülkelerden bütün kazananların katılımı ile Kiev'de gerçekleşecek SIA Summit 2019'a - yol ve konaklama masrafları karşılanacak şekilde - katılma şansı elde etmiş oldular. Ayrıca internet üzerinden gerçekleştirilen topluluk oylaması sonucunda, en çok oyu alan Beyaz Yürekler girişimi de SIA Summit 2019'a gitme şansını yakaladı.

Jüri Sunumları ve Ödül Töreni ile ilgili açıklamada bulunan Impact Hub Istanbul Kurucu Ortağı Semih Boyacı:

"Gençler arasında etki odaklı girişimcilikle ilgili farkındalık yaratmak ve onları bu konuda geliştirmek, Impact Hub Istanbul olarak çok önemsediğimiz bir konu. 20 senelik bir tecrübeyle, gençlere etki odaklı fikirlerini hayata geçirirken ihtiyaç duyacakları tüm araçları sağlayan bu önemli programın bu sene Türkiye'de yürütücülüğünü üstlenmiş olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bugün "Social Impact Award" sürecinin çıktıları olan girişimci sunumlarını hep beraber dinledik. Geçtiğimiz Nisan'dan bugüne girişimcilerimizçok büyük yol kat etti. Ben inanıyorum ki bu programdan edindikleri kazanımlarla girişimcilerimizi önümüzdeki aylarda çok farklı yerlerde göreceğiz." şeklinde konuştu.

Kaynak: Bültenler