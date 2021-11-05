Gençlere 'YKS' desteği

Yıldırım Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan öğrencilere yönelik belirli periyotlarla deneme sınavları düzenleyecek.

Yıldırım Belediyesi üniversiteye hazırlanan öğrencilere destek olmaya devam ediyor.Hayata geçirmiş olduğu 'Ücretsiz 90 Günde Üniversiteye Hazırlık Kursları' ile uzman eğitimcilerle gençleri buluşturan Yıldırım Belediyesi, bu yıl da 7 aylık profesyonel bir eğitim ile gençleri üniversite sınavlarına hazırlayacak. Yıldırım Belediyesi bu kapsamda YKS hazırlık kurslarına katılacak öğrencilerin seviyelerini ölçmek için deneme sınavı düzenledi. Sene içerisinde belirli periyotlarla yapılacak deneme sınavları ile öğrencilerin eğitim sürecinde kat ettikleri ilerlemeler gözlemlenecek.

Gençleri geleceğe hazırlamak için gereken her desteği sağlamaya gayret ettiklerini vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Bizim hizmet anlayışımızın merkezinde insan ve şehir var. Şehirler, yollar, binalar inşa edebiliriz. Milli ve manevi değerlerimizi özümseyen nesiller yetiştiremezsek, yaptığımız hizmetler bir taş ve beton yığınından öteye geçmez. Dolayısıyla önce insan diyoruz. Geçen yıl yapmış olduğumuz üniversiteye hazırlık kursları ile yüzlerce gencimizi üniversiteye uğurladık. Bu yıl da bu gençlerimize desteğimiz artarak devam edecek" diye konuştu. - BURSA