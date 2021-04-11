Gençlere yardım yapan kooperatif başkanına plaket
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Gençlere yardım yapan kooperatif başkanına plaket

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Gençlere yardım yapan kooperatif başkanına plaket

Malatya ve İzmir depremleri için Düzce'de yapılan yardımları ücretsiz bir şekilde bölgelere ulaştıran Düzce Kamyoncular Kooperatifine teşekkür plaketi verildi.

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Malatya ve İzmir depremleri için Düzce'de yapılan yardımları ücretsiz bir şekilde bölgelere ulaştıran Düzce Kamyoncular Kooperatifine teşekkür plaketi verildi.

2020 yılı içerisinde meydana gelen Elazığ-Malatya ve İzmir depremlerinde Düzce'de yardım kampanyaları başlatılmıştı. Düzce Genç Eller Derneği ve Dümerang işbirliğinde Düzce'de her iki deprem içinde başlatılan yardım kampanyasında binlerce ürün toplanarak, depremlerin ertesi günü bölgelere ulaştırılmıştı. Deprem bölgelerine yardımları Düzce Kamyon Tır Taşıyıcılar Kooperatifi ücretsiz taşımıştı. Yardımların taşınmasında yardımcı olan kamyoncu esnafına Düzce Genç Eller Derneği ve Dümerang Kurucu Başkanı Enes Bektaş, Kooperatif Başkanı Orhan Yılmaz'a teşekkür plaketi verdi. Başkan Yılmaz, birlik beraberlik içerisinde her zaman destek vermeye devam edeceklerini belirterek, "Üzücü iki deprem yaşadık. Bu depremlerin hemen ardından kısa süre içerisinde bir çok yardım kampanyası başlatıldı. Düzce'den de gençlerimizin başlattığı yardım kampanyasını gördüm. Enes kardeşim beni aradı ve benden bölgelere yardımların ulaştırılması için kamyon talep etti. Şoför arkadaşlarıma durumu anlattığımda herkes gitmek istedi. Toplanan yardımları bölgeye en hızlı şekilde ulaştırdığımız için mutluyum. 1999 depremini yaşamış ve o zamanlar bizlere yardımlarını göndermiş kardeşlerimize bizlerde yardım gönderdik. Genç kardeşlerime özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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