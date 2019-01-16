Gençlere Yapılan Yatırım Başarıya Dönüşüyor

İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, "Gençlerimiz ve aileleri ile güçlü bir birliktelik bağı kuruyoruz ve gençlerimizin başarıya ulaşmaları için her türlü desteği veriyoruz" dedi.

İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, 4,5 yıllık hizmet süresince gençlere yaptığı yatırımların her alanda başarı ile sonuçlandığını belirtti. Tok, 4,5 yıl içerisinde ilçeye Türkiye'nin en büyük gençlik merkezi olan İlkadım Gençlik Merkezi'nin yanı sıra 62 çocuk parkı ve 12 halı sahayı kazandırdıklarını ifade etti.

Sporla geleceğe güçlü adım attıklarını belirten Başkan Erdoğan Tok, "Gençliğimizi spora yaptığımız yatırımlarla kazanıyoruz. Spor kenti Samsun kimliğine katkı sağlayarak Türkiye'nin en büyük Gençlik Merkezini hayata geçirdik. Son 4,5 yılda dünya çapında sayısız şampiyonluklar ve nice birinciler elde ettik. 14 branşta hizmet veren spor kulübümüzde 1 olimpiyat, 2 dünya, 1 Avrupa şampiyonluğu, uluslararası müsabakalarda 22, Türkiye şampiyonalarında 88 birincilikle toplamda 384 madalya kazandık. Bu başarılarda emeği olan sporcularımıza ve ailelerine, antrenörlerimize, spor kulübümüzün yöneticilerine teşekkür ederim. Gençlerimiz ve aileleri ile güçlü bir birliktelik bağı kuruyoruz ve gençlerimizin başarıya ulaşmaları için her türlü imkanın tahsisinde var gücümüzle çalışıyoruz" diye konuştu.

Eğitim ve öğretim kurumlarının yanı sıra kültür merkezleri ile de gençlerin ufkunu açmaya yönelik hizmetleri hayata geçiren Tok, "Geçtiğimiz yıl İLKEM Eğitim Kurumlarında eğitim gören 2 binden fazla öğrencimiz üniversitelerin 4 yıllık lisans bölümlerine yerleşirken, 250'den fazla öğrencimiz istediği liseye, 50'den fazla öğrencimiz ise KPSS ile atanarak kamu kurumlarına yerleşti. Geçen yıl yüzde 90'dan fazla başarı oranı yakalayan ve üç farklı yerleşkede her yaştan öğrenciye hizmet vererek, eğitimin markası haline gelen İLKEM'de bu yıl ki hedefimizi yüzde 99 olarak belirledik. Eğitim ve öğretimin yanı sıra yıl boyunca yapılan sosyal aktiviteler ile çocuk ve gençlerimize ahlaki ve dini değerlerle vatan sevgisini aşılamayı amaçlıyoruz" şeklinde konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA