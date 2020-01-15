Gençlere ve ailelere çakmak gazı uyarısı

15.01.2020 17:55 | Son Güncelleme: 15.01.2020 17:55

DENİZLİ'de liseli bir gencin çakmak gazından zehirlenmesi, dikkatleri bu tehlikeye çekti. Uyarılarda bulunan Pamukkale Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı Üyesi Dr. Murat Seyit, "Bütan gazı öldürür, öldürmese bile süründürür. Kullananları kendisine esir eder. Gençliği ve hayatı mahveder. O yüzden gençler ve çocuklar çakmak gazından uzak durmalı" dedi.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde geçen pazartesi günü lise öğrencisi 17 yaşındaki Kerem Kartiz, çakmak gazı solması nedeniyle bir süs havuzunda öldü. Genç Kartiz'in yaşamını yitirmesi, ailelerde çakmak gazı konusunda endişe yarattı. Pamukkale Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı Üyesi Dr. Murat Seyit, çakmak gazı kullanımı hakkında önemli uyarılarda bulundu. Dr. Seyit, çakmak gazı dolum tüplerinin içerinde bütan gazının bulunduğunu, bu gazı solumanın yüksek derecede bağımlılık yaptığını, fazla miktarda kullanmanın ölüme yol açabileceğini söyledi. Çakmak gazı kullanımının alkol bağımlılığı gibi etki yarattığını, yaklaşık 45 dakika sürdüğünü ve sarhoşluk ve sersemlik hissi oluşturduğunu belirtti.'BU KADAR RAHAT VE UCUZA SATILMAMASI GEREKİYOR'Çakmak gazının ucuz olması nedeniyle elde edilmesinin kolay olduğunu ifade eden Dr. Seyit, "Yüksek miktarlarda bütan gazının solunması durumunda ani kalp durması, akciğerlerin ani kasılmasından dolayı solunum yetmezliği sebebiyle ölüme yol açıyor. Beyin ve kalp çalışmadığında bilinç kaybı oluşuyor. Bu durumlarda kalp masajına ihtiyaç duyabiliyorlar. Yanlarında kimse yoksa bu hastaları kaybediyoruz. Çakmak gazlarının bu kadar rahat ve ucuza satılmaması gerekiyor. Biz çakmakları doldurmak için yani yaşamımızı kolaylaştırmak için kullanıyorken, en kıymetlilerimiz olan çocuklarımız bunu kullanınca hayatlarını kaybediyorlar. Beyinde ve kalpte uzun süreli hasarlara yol açılabiliyor. Felç, yatağa bağımlılık görülebiliyor. Gençlerimizi bu konuda uyarmamız gerekiyor" dedi. 'KULLANANLARI KENDİSİNE ESİR EDER'

Aileler çocuklarının çakmak gazı soluduğunu tespit ettiklerinde, onlara kızmak yerine bu konuda profesyonel destek almaları gerektiğini dile getiren Dr. Seyit, "Bütan gazı öldürür, öldürmese bile süründürür. Kullananları kendisine esir eder. Gençliği ve hayatı mahveder. O yüzden gençler ve çocuklar çakmak gazından uzak durmalı. Erişkinler de çevresinde bunu kullananları fark ettiğinde, uygun bir dille uyarmalı. Bu konuda toplum olarak önemli bir görev üstleniyoruz" dedi.

Kaynak: DHA