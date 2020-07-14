Gençlere 'Vatan Sevgisi ve Milli Birlik' söyleşisi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Gençlere 'Vatan Sevgisi ve Milli Birlik' söyleşisi

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Balıkesir Üniversitesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen "Vatan Sevgisi, Yurt Bilinci, Milli Birlik ve Beraberlik" söyleşisi Balıkesir Gençlik Merkezi bahçesinde gerçekleştirildi.

Gençlere 'Vatan Sevgisi ve Milli Birlik' söyleşisi
14.07.2020 09:27 | Son Güncelleme: 14.07.2020 09:32

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Balıkesir Üniversitesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen "Vatan Sevgisi, Yurt Bilinci, Milli Birlik ve Beraberlik" söyleşisi Balıkesir Gençlik Merkezi bahçesinde gerçekleştirildi.

Gençlik Merkezleri Akademisi Sosyal Bilimler Atölyesi kapsamında Balıkesir Gençlik Merkezimizde düzenlenen söyleşiye Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zeki Çevik konuşmacı olarak katıldı. Şehitlerimiz için edilen duanın ardından Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, söyleşinin açılışında yaptığı konuşmada, 15 Temmuz darbe girişiminin milletin dik duruşu sayesinde püskürtüldüğünü ve meydanları dolduran halkın hainlere karşı durduğunu söyledi. Arıcıoğlu, mesele vatan olduğunda bütün milletin nasıl tek vücut olduğunu bütün dünyaya gösterdiğine işaret ederek, millet olarak herkese düşen görevin yaşanan zor durumlarda tek vücut olabilmek olduğunu kaydetti.

Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zeki Çevik, Milli Mücadele'nin bugün de devam ettiğini belirterek, 15 Temmuz hain darbe girişiminde her kesimden halkın, vatanının birliğini ve bütünlüğünü korumak için canı pahasına sokaklara döküldüğünü, ülkesini savunduğunu ve bayrağı için demokrasisi için evlatları için şehitlik mertebesine yükseldiğini söyledi.

Milli Mücadelenin tarihsel sürecine değinen Prof. Dr. Zeki Çevik sözlerine şöyle devam etti:

"Tarih geçmişi anlayarak geleceği kurma yolunda çok değerli bir ışıktır. Milli Mücadele'yi anlamazsak, 15 Temmuz'u anlayamayız. Biz Anadolu'ya bu topraklara 1071'de Alparslan'la girdik. 1071' de Alparslan'la doğduk, Mustafa Kemal Atatürk'le ayağa kalktık ve tekrar 15 Temmuz'da Recep Tayyip Erdoğan'la bu millet şahlandı. Kurtuluş Savaşı'nda Manisa, Kütahya ve Balıkesir hattında düşmana karşı amansız mücadele veren dönemin Demirci Kaymakamı İbrahim Ethem Akıncı bölgedeki düşman askerine karşı amansız mücadele örneği gösterdi. 23 Nisan, Türk Milletinin kendi geleceğini belirlediği, egemenliğin millet iradesine bırakıldığı ve milletin bağımsızlığını tüm dünyaya haykırdığı, Türk tarihinin önemli dönüm noktalarından birisidir. İşte böyle çetin bir mücadele sürecinde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Türk Milletini birbirine kenetleyen o sözünü bir kez daha hafızalarımızda tazeleniyor: Arkadaşlar! Gidip, Toros Dağları'na bakınız, eğer orada bir tek Yörük çadırı görürseniz ve o çadırda bir duman tütüyorsa, şunu çok iyi biliniz ki bu dünyada hiçbir güç ve kuvvet asla bizi yenemez. Balıkesir Milli Mücadelede ilk kurşunların atıldığı Kuvayi Milliye'nin başkenti olması ile adını tarihin altın sayfalarına yazdırmayı başarmıştır. Bundan sonra da, iyi yetişmiş, geçmişini iyi bilen, Milli Mücadele ruhunu benimsemiş gençlerimizle bu şekilde devam edecektir. İşte biz onların mücadelesini kutsamak kadar, saygı duymak kadar onların mücadelesini günümüz insanına ve gelecek kuşaklara tanıtmak, öğretmek ve hatırlatmakla yükümlüyüz. Bu toplantıların bu manada çok büyük katkısı olacağına inanıyorum.

Türkiye'nin hainlere karşı verdiği 15 Temmuz mücadelesinde 249 kişi şehit oldu, 2196 vatandaşımız ise yaralandı. Türkiye, darbe girişimi karşısındaki kararlı direnişiyle dış aktörlerin oyununu bozarken İslam dünyası için de bir umut ışığı olduğunu gösterdi. Rabbim bize bu vatanı emanet eden kanlarını akıtan bütün şehitlerimizin ruhlarını şad eylesin inşallah."

Balıkesir Gençlik Merkezinde düzenlenen söyleşiye konuşmacı olarak katılan Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zeki Çevik'e İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu plaket takdim etti. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Karısının müstehcen görüntülerini arkadaşlarına gönderdiği iddia edilen şahıs, suçlamaları kabul etmedi 3. Sayfa
Karısının müstehcen görüntülerini arkadaşlarına gönderdiği iddia edilen şahıs, suçlamaları kabul etmedi
Erdoğan'dan 'Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın' önerisine yanıt: O kadar da değil Politika
Erdoğan'dan "Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın" önerisine yanıt: O kadar da değil
Survivor'da Yasin Obuz'un elenmesiyle finalistler belli oldu Magazin
Survivor'da Yasin Obuz'un elenmesiyle finalistler belli oldu
Bileğinde kesik izi olan anne önce 1 yaşındaki bebeğini ardından kendini 10. kattan aşağı bıraktı 3. Sayfa
Bileğinde kesik izi olan anne önce 1 yaşındaki bebeğini ardından kendini 10. kattan aşağı bıraktı
Son dakika: Türk edebiyatının usta kalemi Adalet Ağaoğlu, 91 yaşında hayatını kaybetti Güncel
Son dakika: Türk edebiyatının usta kalemi Adalet Ağaoğlu, 91 yaşında hayatını kaybetti
Son dakika: Rize'deki sel felaketinden üst üste acı haberler: 2 ölü Güncel
Son dakika: Rize'deki sel felaketinden üst üste acı haberler: 2 ölü
Ayasofya açıklamalarının ardından Papa'ya zor soru: Cordoba için de acı çekiyor mu?
Ayasofya açıklamalarının ardından Papa'ya zor soru: Cordoba için de acı çekiyor mu?
'Abi beni bir şey ısırdı' dedikten 1 saat sonra ölen Hamza'nın vücudunda yılan izlerine rastlandı
"Abi beni bir şey ısırdı" dedikten 1 saat sonra ölen Hamza'nın vücudunda yılan izlerine rastlandı
Bursa'da uzun yıllar sonra görülen su samuru kısa süre sonra hayatını kaybetti
Bursa'da uzun yıllar sonra görülen su samuru kısa süre sonra hayatını kaybetti
Survivor'da duygusal anlar! Cemal Can'ın babası oğlunun dizlerindeki yaraları öptü
Survivor'da duygusal anlar! Cemal Can'ın babası oğlunun dizlerindeki yaraları öptü
İBB Meclisi Ayasofya'nın adını, 'Ayasofya Camii ve Külliyesi' olarak değiştirdi
İBB Meclisi Ayasofya'nın adını, "Ayasofya Camii ve Külliyesi" olarak değiştirdi
Erdoğan, 'Ayasofya açıldı, erken seçim var' tartışmalarına noktayı koydu
Erdoğan, "Ayasofya açıldı, erken seçim var" tartışmalarına noktayı koydu
Gölde kaybolan oyuncu Naya Rivera'nın cansız bedeni bulundu
Gölde kaybolan oyuncu Naya Rivera'nın cansız bedeni bulundu
Otostop çeken genç kadının hayatı karardı! Zorla uyuşturucu kullandırıp tecavüz ettiler
Otostop çeken genç kadının hayatı karardı! Zorla uyuşturucu kullandırıp tecavüz ettiler
Gelecek Partisi'nden çok konuşulacak reklam filmi: Mülakat bitecek, liyakat gelecek
Gelecek Partisi'nden çok konuşulacak reklam filmi: Mülakat bitecek, liyakat gelecek
Son dakika: Bolu'da bir evde çıkan yangında iki çocuk hayatını kaybetti
Son dakika: Bolu'da bir evde çıkan yangında iki çocuk hayatını kaybetti
Koronavirüs nedeniyle Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı arttı
Koronavirüs nedeniyle Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı arttı
Demet Akalın'ın derin göğüs dekolteli mayolu pozu göz kamaştırdı
Demet Akalın'ın derin göğüs dekolteli mayolu pozu göz kamaştırdı
İran'dan Ayasofya'nın ibadete açılması hakkında ilk yorum: Mutluluk duyduk
İran'dan Ayasofya'nın ibadete açılması hakkında ilk yorum: Mutluluk duyduk
Şarkıcı Songül Karlı, denizden çıkarken bikini kazası yaşadı
Şarkıcı Songül Karlı, denizden çıkarken bikini kazası yaşadı
Güvenip evlerine aldıkları şahıs tarafından 3 günde 165 bin lira dolandırıldılar
Güvenip evlerine aldıkları şahıs tarafından 3 günde 165 bin lira dolandırıldılar
Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye tehdit gibi sözler: Yeni yaptırımlar gündeme gelebilir
Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye tehdit gibi sözler: Yeni yaptırımlar gündeme gelebilir
Sarmaş dolaş pozla Selçuk Yöntem'in doğum gününü kutlayan Tuvana Türkay, paylaşımını sildi
Sarmaş dolaş pozla Selçuk Yöntem'in doğum gününü kutlayan Tuvana Türkay, paylaşımını sildi
Altın fiyatları artınca düğün yapacakların imdadına imitasyon ürünler yetişti
Altın fiyatları artınca düğün yapacakların imdadına imitasyon ürünler yetişti
427 mülki idare amirinin görev yeri değişti
427 mülki idare amirinin görev yeri değişti
Şeyma Subaşı, kendi tasarımı olan leopar desenli kombiniyle dans etti
Şeyma Subaşı, kendi tasarımı olan leopar desenli kombiniyle dans etti
Cenk Eren'den Defne Samyeli'nin göğüs dekolteli pozuna ilginç yorum: Bizimle aynı afişte olmak istememekte haklıymış
Cenk Eren'den Defne Samyeli'nin göğüs dekolteli pozuna ilginç yorum: Bizimle aynı afişte olmak istememekte haklıymış
Azerbaycan'ın Ermenistan mevzilerini vurma anı havadan görüntülendi
Azerbaycan'ın Ermenistan mevzilerini vurma anı havadan görüntülendi
Tatil sezonunu açan Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu denizde birbirini öpücüklere boğdu
Tatil sezonunu açan Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu denizde birbirini öpücüklere boğdu
DSÖ sözcüsü, okulların açılmasının tek yolunun 'pandemiyi bastırmak' olduğunu söyledi
DSÖ sözcüsü, okulların açılmasının tek yolunun "pandemiyi bastırmak" olduğunu söyledi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Erkan Baş Mehmet Han Celal Adan Hüseyin Filiz Süleyman Soylu
Magazin Emrah Alişan Hande Yener Bergüzar Korel
Spor Tamer Tuna Ali Palabıyık Rıza Çalımbay Hikmet Karaman Fernando Muslera
Daha Fazla Sel Rize Düğün Çocuk
Şu an buradasınız: Gençlere 'Vatan Sevgisi ve Milli Birlik' söyleşisi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.7.2020 10:02:33. #1.14#
title