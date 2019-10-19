Gençlere ücretsiz Almanca kursu

19.10.2019 12:54

Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezleri tarafından 55 farklı branşta açılan 72 farklı kurs, bin 740 gencin katılımı ile başladı. 19 Mayıs Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen Almanca kursu da gençlerden yoğun ilgi görüyor.



Tepebaşı Belediyesi, her yıl on binlerce kişinin faydalandığı ve 3 noktada hizmet veren Gençlik Merkezleri ile gençlerin gelişimine destek olmayı ve geleceklerine katkı sağlamayı sürdürüyor. Bu kapsamda 19 Mayıs, 29 Ekim ve 2 Eylül Gençlik Merkezlerinde düzenlenen 55 farklı başlıkta gençlik eğitimi ve ortaokul, lise öğrencilerine yönelik okula destek eğitimleri ile birlikte toplam 72 kurs, bin 740 gencin katılımı ile başladı. 19 Mayıs Gençlik Merkezi'nde düzenlenen yabancı dil kurslarından Almanca da 30 katılımcı kursiyer ile başladı. Başlangıç seviyesinde olan Almanca kursuna katılan ve daha önce Almanca eğitimi almamış gençler, Gençlik Merkezleri ile yepyeni bir dil ile tanışma fırsatı yakaladıkları için mutlu olduklarını ifade ediyor. Tamamen ücretsiz olarak gerçekleştirilen eğitimler sayesinde kendilerini geliştirdiklerini belirten gençler, Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'a da kendilerine sağladığı katkılardan dolayı teşekkür ediyor.



Almanca kursuna katılan gençler, diledikleri takdirde bu dönemki kursu bitirmelerinin ardından aynı eğitmen ile bir sonraki seviyeye yeni dönemde başlayabilecek. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA