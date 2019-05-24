Gençlere sorunlarını nasıl çözümlemeleri gerektiği anlatıldı

Gençliğin ruh sağlığı çalışmaları kapsamında Balıkesir'in Edremit ilçesinde eğitimler düzenlendi.

Sağlık Bakanlığı, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Gençlik Ruh Sağlığı Çalışmaları kapsamında Edremit Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü ve Edremit İlçe Sağlık Müdürlüğü ortak çalışma yaparak gençlere yönelik eğitim faaliyetleri gerçekleştirdi.

Edremit Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Edremit Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen bu eğitimlerde "Psikolojik Dayanıklılık" ve "Etkili İletişim" konuları ele alındı. Bu eğitimlerde, gençlere hayatta karşılaşabilecekleri zorluklar karşısında psikolojik bakımdan nasıl daha sağlam ve dayanıklı olabilecekleri, olumsuz yaşantılara rağmen bunlara olumlu şekilde nasıl uyum gösterebilecekleri üzerinde duruldu.

Ayrıca hangi kişisel ve çevresel faktörlerin psikolojik dayanıklılıkla ilişkili olduğu ve bu özelliklerin nasıl geliştirilebileceği konularında bilgiler verilerek, sosyal ilişkiler kurma ve sorun çözme becerilerini geliştirmelerinin, beden sağlıklarını spor yaparak korumalarının psikolojik dayanıklılıklarını arttırdığının vurgusu da yapıldı. İletişim kurarken sıkça yapılan hatalar ve etkili iletişim kurma yöntemleri gibi birçok konu gençlerle paylaşılmış ve bu öğrendiklerinin hayatlarında olumlu katkılar sağlamasına çalışıldı. Hayatlarındaki zorlu süreçlerde, aşmaya çalışıp aşamadıkları durumlarda psikolojik destek almalarının önemi, destek alabilecekleri merkezler olarak okullarındaki rehber öğretmenler, hastanelerde görevli psikiyatristler, psikologlar ve Sağlıklı Hayat Merkezi'ndeki psikologlara başvurabilecekleri de gençlere hatırlatıldı. Eğitimler Pskiyatrist Dr. Çağdaş Demir tarafından verildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA