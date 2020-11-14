Gençlere "pandemi kurallarına uyun" çağrısı
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Gençlere "pandemi kurallarına uyun" çağrısı

14.11.2020 15:02 | Son Güncelleme: 14.11.2020 15:07
Gençlere

Pandemide sağlık bakanı Fahrettin koca nin tüm ikazlarına rağmen sayılarda artış devam ediyor.

Pandemide sağlık bakanı Fahrettin koca nin tüm ikazlarına rağmen sayılarda artış devam ediyor. Bu konuda gençlere büyük görev düştüğünü söyleyen sosyal medya fenomenleri gençleri kurallara uyulması konusunda uyarı üstüne uyarı yapıyorlar.

Sosyal medyayı çok kullanan gençlerin duyarlı olması için sosyal medyadan çağrı yapan Ceren Yaldız yetkililerin tüm uyarılarına rağmen artıs önlenemiyor artışın önüne geçmek gençlere büyük görev düşüyor. Kurallara uymak ve uyulmasını sağlamak ile gençlerin salgının önüne geçirmesinde büyük görev düştüğünü dile getirdi - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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