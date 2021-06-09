Gençlere Özel Sokak
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Gençlere Özel Sokak

Gençlere Özel Sokak
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GENÇLERE ÖZEL SOKAK Düzce Belediyesi, 7'den 70'e Düzce ve Düzcelilere dokunmak adına 'Düzce Gönüllüleri Bir Arada' başlığı altında yeni bir sosyal projeyi Bahçeşehir'de hayata geçirdi.

GENÇLERE ÖZEL SOKAK Düzce Belediyesi, 7'den 70'e Düzce ve Düzcelilere dokunmak adına 'Düzce Gönüllüleri Bir Arada' başlığı altında yeni bir sosyal projeyi Bahçeşehir'de hayata geçirdi. Açılışı yapılan Gönüllülük Merkezinde 2 tematik ve 8 kulüpte çocuklardan yaşlılara, dezavantajlı gruplara kadar herkes kaynaşacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Gençlik Projeleri Destekleme Programı kapsamında; Düzce Belediyesi ve Düzce Sosyal Etkinlikler Derneği (DÜSED) işbirliği ile Gönüllülük Merkezi ve Gençlik Sokağı, düzenlenen etkinlikle açıldı.

Bahçeşehir'de bulunan Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü binasında ve karşı sokağında gerçekleşen etkinliğe Düzce Belediye Başkan Yardımcıları Hüdaver Gösterişli, Cengiz Tuncer, Sinan İnan, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, meclis üyeleri, birim müdürleri ve gönüllüler katıldı.

Gençlik Sokağının açılışı öncesinde konuşan Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Hüdaver Gösterişli, "Bir hizmeti daha sizlere sunmanın haklı mutluluğunu yaşıyoruz. 'Düzce Gönüllüleri Bir Arada' diyerek çıktığımız bu yolda; merkezimizde bulunan 2 tematik, 8 kulüpte isteyen herkesi, gönüllülük esası ile yaşlılarımızla, dezavantajlı gruplarımız ve çocuklarımızla kaynaştırmayı hedefliyoruz. Hedef kitlemiz geniş; herkes burada, bizimle birlikte istediği alanda, bilgilerini ve tecrübelerini paylaşabilir. Tamamen ücretsiz sunacağımız imkanlarımızdan yararlanabilir.

Geleneksel sokak oyunlarından, fiziksel ve mental spor aktivitelerine, temel ders desteğinden büyüklerimizin ihtiyaçlarına destek sağlamaya kadar her alanda hem sizlere hem tüm vatandaşlarımıza destek için hazırız.

Bu merkezin hazırlanmasında emeği geçen başta; Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüzün değerli çalışanları olmak üzere; projemize katkıda bulunan herkese sizlerin nezdinde teşekkür ediyorum. Gönüllülük Merkezi'miz; Düzce'mize hemşerilerimize hayırlı, uğurlu olsun" ifadelerinde bulundu.

Açılış konuşmasının ardından protokol üyeleri, rengarenk boyanan Gençlik Sokağını ve parkını belediye bandosu eşliğinde gezdikten sonra aktivite ve derslerin yapılacağı derslikleri de gezerek proje hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

Kaynak: Habermetre

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