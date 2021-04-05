Türkiye İş Bankası'ndan gençlere özel biriktiren hesap
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Türkiye İş Bankası'ndan gençlere özel biriktiren hesap

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Türkiye İş Bankası'ndan gençlere özel biriktiren hesap

Türkiye İş Bankası, 18-26 yaş arasındaki gençlere özel olarak 'Biriktiren Genç Hesap' hizmeti sunduğunu açıkladı.

Türkiye İş Bankası, 18-26 yaş arasındaki gençlere özel olarak 'Biriktiren Genç Hesap' hizmeti sunduğunu açıkladı. Hizmet kapsamında, gençlerin birikimleri ile hedeflerine ulaşmaları için tasarruf desteği sağlandığı belirtildi.

Türkiye İş Bankası'nın 18-26 yaş arasındaki gençlere özel olarak sunduğu 'Biriktiren Genç Hesap' ile ilgili yaptığı açıklamada, "250 TL'den başlayan bir tutarla hesap açabilen gençler, 6 veya 12 aylık dönemler için kendilerine özel birikim hedefleri belirleyebiliyorlar. İhtiyaç duymaları halinde hesabın aylık vade dönemlerinde para çekip yatırabiliyorlar.  Aylık vadelerde güncel faiz getirisi elde eden gençler, başlangıçta belirledikleri süre içerisinde birikim hedefine ulaşmaları durumunda, mevcut elde edilen faize ek olarak 'ödül faiz' getirisi ile ödüllendiriliyor" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Mustafa Şentop Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu Fahrettin Altun
Magazin Hazal Kaya Cansu Dere Berrak Tüzünataç İbrahim Çelikkol
Spor Can Bartu Caner Erkin Yılmaz Vural İsmail Kartal Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Türkiye İş Bankası'ndan gençlere özel biriktiren hesap - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.4.2021 13:09:33. #1.16#
title