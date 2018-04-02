Gençlere Hazreti Muhammed Anlatıldı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde "Rol Modellerimiz" konulu konferansla Hazreti Muhammed'in hayatı anlatıldı.

Halk Eğitimi Merkezi Konferans Salonunda, Suşehri İmam Hatipliler Derneği (SİHADER) ile Kredi ve Yurtlar Kurumu Suşehri Müdürlüğü tarafından düzenlenen konferansa, yazar Tarık Sezai Karatepe konuşmacı olarak katıldı.

Karatepe, gençliğin en iyi rol modelinin, İslam ve onun Peygamberi Hazreti Muhammet olduğunu söyledi.