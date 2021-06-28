Gençlere Girişimcilik Kampı
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Gençlere Girişimcilik Kampı

Gençlere Girişimcilik Kampı
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Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi ve KalDer işbirliğiyle düzenlenen Girişimcilik Kampı Han İlçesi'nde gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi ve KalDer işbirliğiyle düzenlenen Girişimcilik Kampı Han İlçesi'nde gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ile Türkiye Kalite Derneği (KalDer) arasında imzalanan eğitsel işbirliği protokolü kapsamında gençler, doğa ile iç içe 3 gün süren Girişimcilik Kampı'nda alanında uzman isimlerle bir araya geldi. Han İlçesi'nde yapılan kampta girişimcilik üzerine eğitimler verilirken gençler aynı zamanda çadırlarını kurarak doğal ortamda dolu dolu 3 gün yaşadı. Kampta gençlerin yemekleri ise Han Belediyesi'nin öncülüğünde kurulan Hanımeli Üretim ve İşletme Kadın Kooperatifi üyesi kadınlar tarafından yapıldı. Gençler yöresel yemeklerin lezzetlerini tadarken aynı zamanda kooperatifin oluşturduğu Lavanta Sabun Atölyesi'ni de ziyaret etti.

Han Belediye Başkanı Erdal Şanlı da gençleri belediye tesisinde yapılan eğitim sırasında ziyaret ederek bir süre sohbet etti ve kampın verimli geçmesi diledi. Kampta KalDer Şube Başkanı Gökan Akın açılış konuşmasını yaparken gençlere girişimcilik konusunda sürecin nasıl başlayıp nasıl ilerlemesi gerektiği ve bu yolda başarıya giden püf noktaları konusunda tavsiyelerde bulundu. 3 günlük kamp boyunca Problem Çözme Teknikleri konusunda İbrahim Saçkan, Girişimcilikte Yatırım ve Destekler üzerine KOSGEB Eskişehir İl Müdürü Tarık Yılmaz, İletişim Teknikleri konusunda Dt. Bülent Özdoğan, Stratejik Planlama konusunda KalDer Eskişehir Şubesi Genel Sekreteri Faruk Gülen, Sosyal Girişimcilik üzerine Alpayhan Düven ve ESOGÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Çabuk da gençlerle interaktif bir sohbet ortamı olan Tea&Talks ile bir araya geldi.

Gençler eğitimler sonrası serbest zamanlarda da ilçenin doğal, kültürel ve tarihi zenginliklerini de yerinde görme imkanı buldu. Yazılıkaya bölgesini de rehber eşliğinde gezen gençler, eğitim, doğal kamp ortamı ve sosyalleşmenin yeni bir şekli olan bu kampın çok faydalı geçtiğini belirterek kendilerine bu imkanı sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen'e teşekkür ettiklerini belirtti. Gençlik Merkezi yetkilileri Girişimcilik Kampı'nın ikincisinin gelecek günlerde yapılacağını belirterek, gençlere yönelik çalışmaların aralıksız süreceğini kaydetti.

Kaynak: Habermetre

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