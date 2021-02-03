Gençlere doğru rol model örneği olarak "Mehmet Akif Ersoy" anlatılıyor

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yavuz Bayram, "Mehmet Akif Ersoy'un en önemli özelliği, bize ve gençlerimize çok iyi bir model olmasıdır.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yavuz Bayram, "Mehmet Akif Ersoy'un en önemli özelliği, bize ve gençlerimize çok iyi bir model olmasıdır. 21. yüzyılda en çok ihtiyacımız olan doğru rol modellerdir. Gençlerimiz doğru rol modellerle karşılaşmadıklarında yalancı kahramanlarla, sahte modellerle karşılaşıyorlar." dedi.

Bayram, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye Büyük Millet Meclisince 2021 yılının "İstiklal Marşı Yılı" olarak kabul edildiğini anımsattı.

Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan, OMÜ ile Samsun Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde yürütülen "Mehmet Akif Okulu Asım'ın Nesli Projesi" kapsamında öğrencilere Mehmet Akif Ersoy'u yakından tanıma fırsatı verildiğini aktaran Bayram, bu kapsamda Ersoy'un eserlerinin de tanıtıldığını söyledi.

Bayram, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle derslerin uzaktan eğitim modeliyle yapıldığına işaret ederek, "Her bir hocamız, Mehmet Akif Ersoy'un gerek makalelerinde gerekse 'Safahat' eserinde verdiği mesajları gençlerimizle buluşturma gayretinde olduk. Akif'in hayatı hakkında hikaye anlatarak değil de bize eserlerinde ne mesaj veriyor, o mesajları doğru biçimde tespit edip öğrencilerimize aktarmak istiyoruz." diye konuştu.

Bu buluşmaların öğrencilerin hayatlarındaki rol model arayışı açısından son derece önemli olduğunu vurgulayan Bayram, "Mehmet Akif Ersoy'un en önemli özelliği, bize ve gençlerimize çok iyi bir model olmasıdır. 21. yüzyılda en çok ihtiyacımız olan doğru rol modellerdir. Gençlerimiz doğru rol modellerle karşılaşmadıklarında yalancı kahramanlarla, sahte modellerle karşılaşıyor. Bu da boşluğa düşmelerine sebep oluyor." ifadesini kullandı.

Bayram, Mehmet Akif Ersoy'un Batı'dan hangi değerlerin alınması gerektiğini iyi bilen birisi olduğuna dikkati çekerek, "Mesela Batı'nın ilmini sonuna kadar almamız taraftarı. 'İlmini, sanayisini sonunu kadar alalım ama bizim değerlerimizle örtüşmeyen milli manevi değerler noktasında kendi değerlerimizi koruyalım.' diyen, bunu eserlerinde sentezleyerek ortaya koyan bir şair, mütefekkir." diye konuştu.

Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet İrfan Yetik de 18 Ocak'ta başlayan Mehmet Akif Okulu Asım'ın Nesli Projesi'nin 21 Nisan'a kadar devam edeceğini söyledi.

Üniversitedeki akademisyenler ile öğrencileri buluşturmayı amaçladıklarını belirten Yetik, projeden 300 lise öğrencisinin yararlandığını dile getirdi. Yetik, şunları kaydetti:

"Eğitimlerimiz haftada iki akşam çevrim içi olarak yapılıyor. Aynı zamanda sosyal medya kanallarımızda katılamayan öğrencilerimize, velilerimize ve öğretmenlerimize de sunuluyor. Proje sonunda öğrencilerimize Safahat kitabı hediye ediyoruz. Derslerimize katılım sağlayan öğrencilerimize yönelik Ankara'daki Tacettin Dergahı ile Mehmet Akif Ersoy Evi Müzesi'ne günübirlik gezi düzenleyeceğiz."

Projeye katılan Samsun Garip Zeycan Yıldırım Fen Lisesi 10. sınıf öğrencisi Dila Avcı ise birçok kişi için Mehmet Akif Ersoy denildiği zaman akla gelen tek şeyin "İstiklal Marşı şairi" olduğunu, ancak Akif hakkında detaylı bir şey bilmediklerini söyledi. Avcı, "Mehmet Akif Ersoy, bir İstiklal Marşı şairinden çok daha fazlası. Proje sayesinde hem sosyalleşiyoruz hem de Mehmet Akif Ersoy hakkında çok daha fazla şey öğreniyoruz. Benim en net öğrendiğim şey, Mehmet Akif Ersoy'un hepimiz için samimiyet timsali olduğudur." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü