Gençlere 4 GB İnternet Hediye Edilecek Koronavirüsüyle mücadele kapsamında uygulanan 20 yaş altı kişiler için sokağa çıkma yasağı kapsamına giren 18-20 yaş aralığında olan ve ekonomik koşulları uygun olmayan gençler için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer 4 GB internet hediye edileceğini açıkladı.

Koronavirüsüyle mücadele kapsamında uygulanan 20 yaş altı kişiler için sokağa çıkma yasağı kapsamına giren 18-20 yaş aralığında olan ve ekonomik koşulları uygun olmayan gençler için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer 4 GB internet hediye edileceğini açıkladı.

4 GB hediye internet hizmetinden yararlanabilmek için gerekli kriterlerin hafta başında Bizİzmir uygulaması üzerinden yayınlanacağı ifade edilirken, başvuruda bulunabilmek için de Bizİzmir uygulamasının kullanılacağı belirtildi. Dar Gelirli Ailelerin Gençlerine 4 GB İnternet Hediye

Tunç Soyer gerçekleştirdiği açıklamada, evde kalmak zorunda olan gençlerin tüm iletişimlerini cep telefonu ve internet aracılığı ile gerçekleştirdiğinin altını çizdi. Yoğun kullanım nedeniyle gençlerin internet kotalarının yenilenme dönemi gelmeden dolduğunu belirten Soyer, dar gelirli aileler için ek paket almanın maddi külfet yarattığını farkında olduklarını, koronavirüsüyle mücadelede halka daha çok destek olabilmek adına, dar gelirli ailelerin 18-20 yaş arası gençleri için 4 GB internet hediye edeceklerini açıkladı.

Gençler, biliyorum size verilecek en güzel hediye yeniden özgürce sokaklara çıkmanız olacak. Kısıtlılık sürecinde dünyadan kopmamanız için 18-20 yaş arası, desteğe ihtiyaç duyan gençlere 4 GB internet paketi geliyor.

Şimdilik elimizden gelen bu. Koşulları duyuracağız. #BizVarız pic.twitter.com/XLxdxi0ATS

— Tunç Soyer (@tuncsoyer) April 25, 2020

Tunç Soyer gönüllerinden geçenin gençlere yeniden özgürlüklerini vermek olduğunu belirtirken şu anki koşullarda yapabildikleri tek şeyin internet hediye etmek olduğunu ve bundan dolayı üzüntü duyduklarını belirtti. Soyer, koronavirüsüyle mücadele devam ederken hediye 4 GB internetin gençlerin yüzünü biraz olsun güldüreceğini umuyoruz şeklinde de sözlerine ekledi.