Gençlerden yaylacılara sürpriz ziyaret
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Gençlerden yaylacılara sürpriz ziyaret

MUŞ'ta gençlik liderleri ile gönüllü gençler, güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarıyla terörden arındırılarak, huzurun sağlandığı Şenyayla Bölgesi'ndeki yaylacıları ziyaret etti.

Gençlerden yaylacılara sürpriz ziyaret
13.08.2020 08:48 | Son Güncelleme: 13.08.2020 09:05

MUŞ'ta gençlik liderleri ile gönüllü gençler, güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarıyla terörden arındırılarak, huzurun sağlandığı Şenyayla Bölgesi'ndeki yaylacıları ziyaret etti. Renkli görüntülerin oluştuğu ziyarette gençler, yaylacılara ev işlerinde, süt sağımında yardımcı olup, çobanlarla birlikte kitap okudu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Gençlik Merkezi Müdürlüğü gençlik liderleri ile gönüllü gençler, terörden temizlenerek huzurun sağlandığı Şenyayla Bölgesi'ni ziyaret etti. 'Heybemde kitap var' projesi kapsamında bölgedeki yaylacıları ziyaret eden gençler, özellikle çocukların sevgiyle karşılandı. Gençler, yaz aylarında aileleriyle birlikte yaylalarda vakit geçiren çocuklarla yakından ilgilendi. İlk olarak çocuklara maske ve eldiven dağıtan gençler, daha sonra ise sosyal mesafe kuralını ihmal etmeyerek gerçekleştirdiği oyunlarla eğlendirdiği çocuklara unutulmaz bir gün yaşattı. Çocukların yüzlerine renkli kalemlerle figürler çizen gençler, çeşitli hediye ve şeker ikramıyla çocukların mutluluğuna ortak oldu. Yayladaki bir çoban ise gençlik liderleri ile gönüllü gençlere kaval eşliğinde müzik ziyafeti yaptı. Yaylada çobanlık yapıp, ev işlerinde ve süt sağımında yaylacılara yardımcı olan gençler, günün yorgunluğu ise çoban ve çocuklarla birlikte kitap okuyarak attı. Gençler, çocuklara ve çobana kitap hediye etti.

'GENÇLERİMİZLE BİRLİKTE YARDIM EDİYORUZ'Gençlik Merkezi Lideri İrfan Batır, ziyaret kapsamında halka birlikte doğal yaşam ortamlarına ortak olmaya çalıştıklarını belirtti. Yaylacılara işlerinde yardımcı olduklarını söyleyen Batır, "Gençlik Merkezi ailesi olarak, gönüllü gençlerimizle birlikte Muş'ta, köy ve yaylaları ziyaret ediyoruz. Köy ve yayla ziyaretlerinde halkımızla birlikte doğal yaşam ortamlarına ortak olmaya çalışıyoruz. Onlarla birlikte hem çalışıyoruz hem onlarla birlikte o zaman gerekli ne işler varsa gönüllü gençlerimizle birlikte yardım ediyoruz. Bir taraftan da pandemi sürecinden ötürü oyundan ve her türlü etkinlikten uzak kalan değerli çocukları da unutmuyoruz. Onlarla birlikte güzel oyunlar oynuyoruz. Yüz boyaması yapıyoruz. Onların o güler yüzüne, sevincine ortak olmaya çalışıyoruz. İnşallah bundan sonra da köy ve yayla ziyaretlerimiz devam edecektir" diye konuştu.'ÇOK MUTLU OLDUK'

Kendilerini ziyaret edenlere teşekkür eden yaylacılardan Ersin Oğlago ise, "Muş Gençlik Merkezi gençlik liderleri ile gönüllü gençleri Muş'tan yaylamıza geldiler. Bizlere yardımcı oldular. Yayla koşullarını burada gördüler. Yardımcı oldular bizlere ve biz bu tarz misafirlikleri çok istiyoruz. Bizlere yardımcı oldukları için teşekkür ediyoruz. Çok mutlu olduk" dedi.


Kaynak: DHA

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