Gençlerden Trakya Fest'e Yoğun İlgi

Birlikte Güzel sloganı ile düzenlenen festivalde 36 grup ve sanatçı sahne alırken, çadırları ile festival alanında konaklayan izleyiciler ilginç görüntüler oluşturdu.

Yaz mevsimi ile birlikte giderek daha fazla sayıda insanın yaşadığı Trakya'da ilk kez geçtiğimiz yıl 3 günlük bir programla gerçekleştirilen "Trakya Fest", 19 Temmuz Perşembe günü Erikli Sahili, Keşan Belediye Plajı'nda gençler ve ailelerinin yoğun ilgisi ile başladı. #BirlikteGüzel sloganı ile hayata geçen ve bu yıl 4 günlük bir program ile hayata geçen "Trakya Fest" kapsamında, 36 sanatçı ve grup sahne aldı.

Ağırlıklı olarak rock müzik gruplarının sahne aldığı Trakya Fest kapsamında Pentagram, Bulutsuzluk Özlemi, Mor ve Ötesi, Feridun Düzağaç ve Aylin Aslım gibi Türkçe rock müziğin köklü isimlerinin yanı sıra, Yüzyüzeyken Konuşuruz ve Dolu Kadehi Ters Tut gibi yeni nesil gruplar da sahne aldı. Yüksek Sadakat, Seksendört, Emre Aydın ve Can Bonomo'nun da yer aldığı festivale katılan izleyiciler unutulmaz anlar yaşadılar.

"Trakya Fest" sadece gençlerin değil, anne babalarının da gençliklerinde beğenerek dinlediği Gökhan Türkmen, Kalben, Suzan Kardeş ve Ahmet Aslan gibi farklı tarzlarda müziklere imza atan sanatçılara da ev sahipliği yaparken, ilk üç gecenin kapanışı ise Cartel grubundan tanınan Kabus Kerim, Gazapizm ve Bedük konserleri ile gerçekleştirildi.

Günlük katılımın yanı sıra, kamp alanında konaklayarak 4 gün boyunca sahne alan sanatçıları görme imkânı da sağlayan "Trakya Fest"e toplam 40.000 kişi katıldı.