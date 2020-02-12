Gençlerden sokak hayvanlarını ısıtan proje

12.02.2020 16:34 | Son Güncelleme: 12.02.2020 16:40

Kastamonu'nun Abana ilçesinde faaliyet gösteren Gençlik Derneğinin üyeleri, sokak hayvanları için kulübeler yaptırıp doğaya yerleştirdi.

Sosyal sorumluluk projesi kapsamında bir araya gelen gençler, mobilya atölyesinde tasarladıkları kulübelerin kurulumunu gerçekleştirdi. Daha sonra boyasını yaptıkları kulübeleri belirledikleri bölgelere bırakan gençlerin duyarlı davranışı, takdir topladı.

Abana Gençlik Derneği Başkanı Ebubekir Meşe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sokak hayvanları için hazırladıkları projeyi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

İlçede sokak hayvanlarının bakımı için yürütülen çalışmaya destek verdiklerini anlatan Meşe, "Abana'da sahipsiz, bakıma muhtaç sokak hayvanlarının beslenme ve tedavilerini gönüllü olarak üstlenen Patik Grubu ile yaptığımız görüşmeler sonucunda böyle bir çalışmanın mutlaka yapılması gerektiği kanaatine vardık. Abana gençleri olarak patili dostlarımızın soğuktan korunabileceği bir şekilde kulübe tasarımı ve üretimini gerçekleştirdik. Daha sonra belirlediğimiz bölgelere bu kulübeleri yerleştirdik." ifadelerini kullandı.

Meşe, çalışmada emeği geçen gençlere ve Patik Grubu'na teşekkür ederek, "Böylesine güzel bir organizasyonda gençler olarak yer almaktan çok mutluyuz. Sosyal sorumluluk projesinin devam etmesi için duyarlı vatandaşlarımızın desteklerini bekliyoruz." dedi.

Kaynak: AA