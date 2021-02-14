Gençlerden Sevgililer Günü'nde sağlık çalışanlarına kırmızı gül

Türkiye Gençlik Kulüpleri Konfederasyonu, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde sağlık çalışanlarına kırmızı gül dağıttı.

Gazi Mustafa Kemal Devlet Hastanesi Kovid-19 polikliniğini ziyaret eden Konfederasyon Genel Başkanı Bilal Okudan, görevli sağlık personeliyle bir araya geldi.

Okudan, dünyanın Kovid-19 salgını ile mücadele verdiği bu günlerde sağlık çalışanlarına teşekkür ettiklerini söyledi. Sağlık çalışanlarından meslek şehidi olanlara Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyen Okudan, fedakarlık yaparak canla, başla, aşkla çalışan sağlıkçıları unutmadıklarını dile getirdi.

Şiddetin her türlüsüne karşı olduklarını vurgulayan Okudan, bu konuda sağlık çalışanlarının yanında olduklarını kaydetti.

Konuşmasının ardından Okudan, getirdiği kırmızı gülleri Doktor Ahmet Topalcan ve beraberindeki sağlık ekibine verdi.

Topalcan da bu çiçeği fedakarca çalışan sağlıkçılar adına kabul ettiğini belirterek, birlik, beraberlik içinde bu zor günlerin aşılacağını ifade etti.

Sağlık çalışanlarına ayrıca börek ve tatlı da ikram edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun