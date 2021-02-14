Gençlerden Sevgililer Günü'nde sağlık çalışanlarına kırmızı gül
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Gençlerden Sevgililer Günü'nde sağlık çalışanlarına kırmızı gül

14.02.2021 14:05 | Son Güncelleme: 14.02.2021 14:08
Gençlerden Sevgililer Günü'nde sağlık çalışanlarına kırmızı gül

Türkiye Gençlik Kulüpleri Konfederasyonu, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde sağlık çalışanlarına kırmızı gül dağıttı.

Türkiye Gençlik Kulüpleri Konfederasyonu, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde sağlık çalışanlarına kırmızı gül dağıttı.

Gazi Mustafa Kemal Devlet Hastanesi Kovid-19 polikliniğini ziyaret eden Konfederasyon Genel Başkanı Bilal Okudan, görevli sağlık personeliyle bir araya geldi.

Okudan, dünyanın Kovid-19 salgını ile mücadele verdiği bu günlerde sağlık çalışanlarına teşekkür ettiklerini söyledi. Sağlık çalışanlarından meslek şehidi olanlara Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyen Okudan, fedakarlık yaparak canla, başla, aşkla çalışan sağlıkçıları unutmadıklarını dile getirdi.

Şiddetin her türlüsüne karşı olduklarını vurgulayan Okudan, bu konuda sağlık çalışanlarının yanında olduklarını kaydetti.

Konuşmasının ardından Okudan, getirdiği kırmızı gülleri Doktor Ahmet Topalcan ve beraberindeki sağlık ekibine verdi.

Topalcan da bu çiçeği fedakarca çalışan sağlıkçılar adına kabul ettiğini belirterek, birlik, beraberlik içinde bu zor günlerin aşılacağını ifade etti.

Sağlık çalışanlarına ayrıca börek ve tatlı da ikram edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mahir Ünal Osman Kavala Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Acun Ilıcalı Selami Şahin Aleyna Tilki Demet Akalın
Spor Ali Koç Arda Turan Ozan Tufan Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kar İtfaiye Antalya Twitter
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gençlerden Sevgililer Günü'nde sağlık çalışanlarına kırmızı gül - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.2.2021 14:11:06. #1.14#
title