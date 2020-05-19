Gençlerden 'online' piyano resitali
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Gençlerden 'online' piyano resitali

İZMİR'de piyano eğitimi alan bir grup müzisyen genç, koronavirüs dolayısıyla piyano resitalini, sosyal medya üzerinden bağlantı kurarak, gerçekleştirdi.

Gençlerden 'online' piyano resitali
19.05.2020 08:02 | Son Güncelleme: 19.05.2020 08:02

İZMİR'de piyano eğitimi alan bir grup müzisyen genç, koronavirüs dolayısıyla piyano resitalini, sosyal medya üzerinden bağlantı kurarak, gerçekleştirdi. Piyano eğitmeni Berna Alpagut Şenel, "Piyano çalınmadığı zaman unutuluyor bu yüzden virüsten dolayı resitalimizi online olarak gerçekleştirdik" dedi.

İzmirli müzisyen gençler; İlhan Başar Şenel, Su Karaağaç, Betül Kahraman, Defne Karabacak, Selin Ay, Selen Çufha, Batu Durukan, Kübra Dizdarcı piyano öğretmenleri Berna Alpagut Şenel ile yapacakları piyano resitalini koronavirüs salgını dolayısıyla online olarak gerçekleştirdi. Müzisyen gençlerden İlhan Başar Şenel (12), "Bugün sosyal medya üzerinden çok güzel bir resital sunduk. Çok heyecanlandık. Virüs sürecinde evde kalan tüm arkadaşlarıma spor ve müzik dallarında kendilerini geliştirmelerini öneriyorum" dedi.Koronavirüs salgını dolayısıyla her gün öğrencilere online piyano dersi verdiğini söyleyen Berna Alpagut Şenel, "Piyano, dil eğitimi gibi sürekli çalışılması gerekiyor. Aksi takdirde unutuluyor. Dolayısıyla bu süreçte bile öğrencilerimin piyanoyı unutmaması için online ders veriyorum. Hepsinin belli bir saat var. O saatlerde online buluşuyoruz. Ders başlamadan önce günlerinin nasıl geçtiğini konuşuyoruz. Hiçbir gün atlamıyoruz. Çok keyif alıyoruz. Bugün virüs salgını dolayısıyla online 3 dakikalık bir resital sunduk" dedi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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