Gençlerden Mısır'daki idam cezalarına tepki
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Gençlerden Mısır'daki idam cezalarına tepki

Gençlerden Mısır'daki idam cezalarına tepki
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da gençler tarafından düzenlenen basın açıklamasında, Mısır'daki idam kararlarına tepki gösterildi.

Samsun'da gençler tarafından düzenlenen basın açıklamasında, Mısır'daki idam kararlarına tepki gösterildi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen basın açıklamasında konuşan Genç İHH Başkanı Emre Güneş, "Mısır'da 2013 yılında gerçekleştirilen askeri darbe sonrası; siyasi muhaliflere yönelik kaçırma, gizli alıkoyma, işkence ve infaz gibi hak ihlalleri sistematik olarak devam etmektedir. Mısır rejimi cezaevlerinde tutuklu insan sayısının on binleri bulduğu tahmin edilmektedir. Mısır'da yüzlerce kişiye idam cezası verilmiş ve maalesef bu idamların bir kısmı ailelere bile haber vermeden infaz edilmiştir. Son olarak aralarında Mohamed Elbeltagy, Ossama Yassin, Saffet Hicazi gibi önde gelen siyasi kişilerin de olduğu 12 kişi hakkında idam cezası onanmıştır. Siyasi mahkumların itirazlarını değerlendiren Mısır Temyiz Mahkemesi, 14 Haziran 2021 tarihinde haksız, mesnetsiz ve hukuka aykırı bir şekilde tarihe kara bir leke olarak geçecek idam kararlarını onaylamıştır. Savunma avukatları, suçlamaların tümünün uydurma iddia ve uydurulmuş deliller ile işkence altında alınmış ifadelere dayandığını açıklamıştır. Üstelik sanıkların savunma hakkını kullanması keyfi biçimde ihlal edilirken, avukatların adil yargılanma hakkının ihlaline yönelik birçok itirazı sonuçsuz kalmıştır. Mısır halkının özgür iradesi ile seçtiği liderlere yönelik darbe ve sonrasındaki hukuksuz uygulamalar başından beri dozu eksilmeyen büyük bir sindirme sürecine dönüşmüştür. Şu ana kadar gözaltı ve tutuklananların sayısı net olarak açıklanmasa da mahkum yakınlarının ifadeleri, bunun binlerce kişiyi aştığını göstermektedir" dedi.

Basın açıklamasına çok sayıda Mısır vatandaşı da katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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