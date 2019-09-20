Gençlerden küresel çapta İklim Grevi: Size ders vermek için derse girmiyoruz

Gençlerden küresel çapta İklim Grevi: Size ders vermek için derse girmiyoruz

Dünyanın dört bir yanında, çevre için okulu asıp sokağa inen milyonlarca genç iklim kriziyle ilgili harekete geçilmesi için yetkililere çağrıda bulundu.

20.09.2019 23:00
Gençlerden küresel çapta İklim Grevi: Size ders vermek için derse girmiyoruz

Dünyanın dört bir yanında, çevre için okulu asıp sokağa inen gençler iklim kriziyle ilgili harekete geçilmesi için yetkililere çağrıda bulundu.


New York'ta yapılacak Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'nin öncesinde düzenlenen küresel eyleme milyonlarca öğrenci destek verdi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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